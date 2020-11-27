Hem katlanır hem de kıvrılır: Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!

Samsung katlanabilir akıllı telefon tarafına ciddi yatırımlar yapıyor. Hatta Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlar uğruna Galaxy Note serisini sonlandırabileceği dahi söyleniyor. Hal böyle olunca Samsung'un katlanabilir ekranların geleceği için neler düşündüğü de merak ediliyor. Bu merakı, Samsung Display, büyük ipuçları vererek gidermiş durumda.

SAMSUNG DİSPLAY İKİ TELEFONUN ÇİZİMİNİ PAYLAŞTI

Samsung Display, basın odasından paylaştığı iki farklı telefonun konsept çizimleriyle bizleri şaşırtmayı başardı. Telefonlar henüz kağıt üzerinde yer alsalar da kullandıkları ekran teknolojileri hayli ilgi çekici görünüyor. Burada biri üç noktadan katlanabilen, diğeri ise rulo gibi sarılabilen iki farklı telefon konsepti bizleri karşılıyor. İlk telefon, Samsung OLED damgasını bünyesinde taşıyor ve üç taraftan açıldığında bir tablete dönüşüyor. Akıllı telefonun detayları ise belli değil. Dediğimiz gibi bu sadece bir konsept çizim.

RULO GİBİ SARILAN TELEFON

İkinci telefon ise rulo gibi sarılabiliyor. Bir donanımın içinden ekranını çıkartıyor gibi görünen bu akıllı telefon, tüm işlerin kıvrılabilir bu ekranda halledilmesini sağlıyor. Çizim de yer alan grafiklerle bezeli sunumlar da bunu kanıtlıyor.