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Hem katlanır hem de kıvrılır: Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!

27.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Hem katlanır hem de kıvrılır: Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!

Samsung, Samsung Display üzerinden paylaştığı basın görselleriyle geleceğe dair büyük ipuçları paylaştı. Konsept çizimler gösteren Samsung Display, biri üçe katlanabilir biri kıvrılabilir iki farklı akıllı telefonu gözler önüne serdi. Her iki telefon da Galaxy Z Fold 2'ye hiç benzemiyor.

Samsung katlanabilir akıllı telefon tarafına ciddi yatırımlar yapıyor. Hatta Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlar uğruna Galaxy Note serisini sonlandırabileceği dahi söyleniyor. Hal böyle olunca Samsung'un katlanabilir ekranların geleceği için neler düşündüğü de merak ediliyor. Bu merakı, Samsung Display, büyük ipuçları vererek gidermiş durumda.

SAMSUNG DİSPLAY İKİ TELEFONUN ÇİZİMİNİ PAYLAŞTI

Samsung Display, basın odasından paylaştığı iki farklı telefonun konsept çizimleriyle bizleri şaşırtmayı başardı. Telefonlar henüz kağıt üzerinde yer alsalar da kullandıkları ekran teknolojileri hayli ilgi çekici görünüyor. Burada biri üç noktadan katlanabilen, diğeri ise rulo gibi sarılabilen iki farklı telefon konsepti bizleri karşılıyor. İlk telefon, Samsung OLED damgasını bünyesinde taşıyor ve üç taraftan açıldığında bir tablete dönüşüyor. Akıllı telefonun detayları ise belli değil. Dediğimiz gibi bu sadece bir konsept çizim.

Samsung üçe katlanan telefon

RULO GİBİ SARILAN TELEFON

İkinci telefon ise rulo gibi sarılabiliyor. Bir donanımın içinden ekranını çıkartıyor gibi görünen bu akıllı telefon, tüm işlerin kıvrılabilir bu ekranda halledilmesini sağlıyor. Çizim de yer alan grafiklerle bezeli sunumlar da bunu kanıtlıyor.

Samsung kıvrılabilen telefon

One UI 3.0 Samsung telefonlara geliyorOne UI 3.0 Samsung telefonlara geliyor

İPUÇLARI VERİLEN TELEFONLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un çizimlerini paylaştığı telefonların tekrar konsept olduğunu belirtmek gerek. Yani bu telefonlar hiçbir zaman gerçek olmayabilir ya da Samsung, akıllı telefonların geleceğine odaklanmış olabilir. Ancak her iki akıllı telefon da üretilirse bunun 2021'de olmayacağı tahmin ediliyor. 2021'de ise bizi Galaxy Z Flip 2, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold Lite gibi modellerin beklediği konuşuluyor.

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