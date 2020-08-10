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Galaxy Note 20 ailesi için ilk güncelleme yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy Note 20 ailesi hızlı bir şekilde güncelleme alacağının sinyallerini ilk günden verdi. İnceleme için gönderilen Note 20 modellerine bugün OTA üzerinden 490 MB büyüklüğünde bir güncelleme sunuldu.

Galaxy Note 20 ailesi için ilk güncelleme yayınlandı

Peki, bu güncelleme ile sistemde ne gibi değişiklikler yapılıyor?

İlk gün güncellemesi olarak geçen bu güncelleme ile birlikte, cihaz performansında iyileştirme yapılıyor, hatalar gideriliyor ve yeni özellikler sisteme dahil ediliyor.

GALAXY NOTE 20 AİLESİ ONE UI 3.0 GÜNCELLEMESİ ALACAK

Kutusundan Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü ile çıkan telefon, ilerleyen aylarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi ile adeta şahlanacak. 2020’nin sonuna doğru büyük çaplı güncelleme alacak olan Note 20 ailesinin, yıla damga vurması bekleniyor.

Türkiye’de 9.299 TL ve 12.999 TL fiyatları ile çok yakında satışa sunulacak olan Note20 ailesinin, yüksek fiyatına rağmen başarılı olacağını düşünüyoruz. Hem tasarımı hem de güçlü donanımı ile ön plana çıkan telefonun 3 yıl boyunca ana Android güncellemelerini alacağını da belirtelim.

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