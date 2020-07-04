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Galaxy Note 20 Ultra, firmanın sitesinde göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Samsung, her zaman olduğu gibi Ağustos ayının ilk haftasında yılın son Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 20 Ultra tanıtılacak. Galaxy Fold 2‘nin de tanıtılacağı bu etkinliğe sayılı günler kala ilginç sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Ancak bu sefer ki sızıntımız 3. bir kişiden değil direkt olarak Samsung’dan geldi.

Galaxy Note 20 Ultra, firmanın sitesinde göründü

Samsung’un kendi sitesinde ortaya çıkan Note 20 ailesinin tepe modeli olan Ultra, tasarımsal açıdan oldukça ilginç görünüyor diyebiliriz. Lens konusunda oldukça büyük delikler kullanacak olan Samsung’un, bu yüzden daha büyük lenslere yer vereceği düşünülüyor.

Samsung’un Rusya sitesinde otaya çıkan bilgilere göre telefonda; 108 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel periskop lens yer alacak. Toplamda mütevazi bir şekilde üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan telefon, muhtemelen DxOMark‘ta en iyi 5 telefon arasına girecektir.

6.9 inç büyüklüğünde Quad HD+ yani 3040 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran ile gelecek olan telefonda 120 Hz tazeleme özelliği yer alacak. Gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865+‘tan alacak olan telefon, bazı bölgelerde Exynos 995 ile satılacak.

RAM konusunda ise telefonda 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonlarının yanı sıra 16 GB RAM’li sürümün de yer alması bekleniyor. Ancak bu 16 GB RAM‘li sürüm bazı ülkelerde yüksek fiyatlardan satışa sunulabilir.

Fiyat konusunda ise bu modelin 1.099 dolar bandını geçmesi bekleniyor. Türkiye’de 12.000 TL bandında satılacak olan Note 20 Ultra’nın bu ortamda nasıl bir satış performansı sergileyeceği çok merak ediliyor.

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