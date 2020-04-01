Galaxy S10 güncelleme ile Galaxy S20’ye dönüştü! Sırada Galaxy Note 10 var

Samsung Galaxy S20 Samsung tarafından geride bıraktığımız Şubat ayında tanıtıldı. Cihazlar Samsung’un en yeni arayüzü One UI 2.1 ile geldi. Bu arayüz ilk defa bir Galaxy telefonda kullanılıyordu. Fakat Samsung’un yayınladığı yeni güncelleme ile Galaxy S10 serisi de One UI 2.1’e yükseltildi.

SAMSUNG GALAXY S10 SERİSİNİ GÜNCELLEDİ

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ için One UI 2.1 güncellemesini yayınladı. Bundan böyle Galaxy S10 serisi kullanıcıları Tek Çekim dâhil geliştirilen Galaxy kamera yazılım teknolojisi ile çekim yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar çeşitli yazılım iyileştirmelerinden de faydalanabilecek. Galaxy S10 serisi kullanıcılar bu güncellemenin tadını çıkartacak olsa da, Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ kullanıcılarını da unutmayacak.

GALAXY NOTE 10 VE GALAXY NOTE 10+’A ONE UI 2.1 SÜRPRİZİ

Samsung, Galaxy S10’un ardından Galaxy Note 10 serisi için de One UI 2.1 güncellemesinin yayınlanacağını açıkladı. Samsung söz konusu güncellemenin Nisan ayı içerisinde yayınlanacağını söylüyor. Yani Note 10 serisi kullanıcıları çok az bir süre daha beklemek zorunda.



