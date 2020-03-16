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Galaxy S20 Ultra’yı parçaladılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Samsung, bu yıl kendini Apple sanarak pek de bir marifeti olmayan 108 Megapiksel sensörlü kameraya sahip Galaxy S20 Ultra modelini tanıttı. Türkiye’de iPhone 11 Pro Max‘te daha pahalıya 12.499 TL‘ye satılan bu telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden ve 12 GB RAM’den alıyor.

Galaxy S20 Ultra’yı parçaladılar!

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yüksek fiyatı ile eleştirilen telefon bugün ünlü YouTuber JerryRigEveryThing tarafından parçalarına ayrıldı.

GALAXY S20 ULTRA PARÇALARINA AYRILDI

JerryRigEveryThing telefonu parçalarına ayırırken, Güney Kore’de satılan sürümünü ele aldığını ve bu sürümde 5G için gerekli olan mmWave 5G anteninin olmadığının altını çiziyor. 100 kat zoom yapan kamera modülünün 108 Megapiksel sensörden küçük olması ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Telefondaki 100 kat yakınlaştırma ve 108 Megapiksel sensörün gücünü merak ediyorsanız internette tonlarca karşılaştırma mevcut. 108 Megapikselin renk doğruluğu ve beyaz dengesi açısından 12 Megapiksel lensin gerisinde bir performans sergilediğini baştan belirtelim. 100 kat yakınlaştırmada ise fotoğraf olabildiğince çamurlaşıyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Samsung’un yeni amiral gemisi telefonunun Teardown’ı ile sizleri baş başa bırakalım.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20 Ultra JerryRigEverything

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