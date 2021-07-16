Galaxy Z Flip 3 Geekbench’te boy gösterdi

Galaxy Z Flip 3 Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1015 ve 3161 puan aldı. Bu puanlar Exynos 2100 modelinde gözüktü. Bilindiği gibi firma bazı pazarlarda farklı yonga setlerini kullanıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Galaxy Z Flip 3, 25:9 en boy oranı sunan 6.7 inç S-AMOLED ekrana ve 1.9 inç harici ekrana sahip. Sızan görüntüler, Z Flip3’ün dikkat çekici bir çift tonlu tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz, biyometrik kimlik doğrulama için yana bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip olabilir.

Galaxy Z Flip 3 10 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelebilir ve arka kamera kurulumu 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera içerebilir. Cihaz, 15W şarjı ve kablosuz şarjı destekleyen 3.300mAh pile ev sahipliği yapabilir. Kapaklı Samsung telefonu, 256 GB’lık depolama sunabilir. Telefonun One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışması ise muhtemel.

GALAXY Z FLIP 3'ÜN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cihazın 1.120 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılanlara göre tüketicilere birçok renk seçeneği sunulacak. Cihazın koyu yeşil, açık mor, bej, gri, siyah, pembe, lacivert ve beyaz gibi birden fazla renkte gelmesi olası görünüyor.

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