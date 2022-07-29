KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 1 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 1 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

29.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 1-7 Ağustos haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta dönüm noktası yaşıyor olabilirler. Yeniliklere ve değişikliklere hazır olun.

1-7 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 1-7 Ağustos haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

1-7 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Bu hafta gelir akışlarınız, kaynaklarınız ve mal varlıklarınızda büyük değişiklikler getiriyor. Ani bir zam veya maaş kesintisi yaşayabilirsiniz. Akışta olmak son derece stresli olsa da şimdi bunu yaşıyorsunuz, böylece hayatınızı size neşe getiren şeylerle doldurabilirsiniz. İşinizi veya yaşam alanınızı derinlemesine temizlemek, bu sıkıntılı zaman için bir çaredir.

BOĞA

BOĞA
Bu hafta, kimliğiniz, imajınız ve öz bakımınızla ilgili birçok eşzamanlı atılıma ulaştığınız için istikrarsız bir şekilde başlıyor. Yeni bir şey olmasa da (yıllardır olmasa da aylardır sürekli bir değişim halindesiniz) bu hafta nihayet artık kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamayan bir yerdesiniz. Kendinizi çılgının ötesinde hissediyorsanız, uzun bir yürüyüş ve en sevdiğiniz kafeden alacağınız bir latte kadar basit bir şey sinirlerinizi yatıştırır.

İKİZLER

İKİZLER
Bu hafta bir şeyler ters gidiyor. Ama tam olarak olaya hâkim olamıyorsunuz. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakma alıştırması olsun. İyi haber şu ki, yönetici gezegeniniz Merkür, 4'ünde, diğer ev burcu Başak'a giriyor ve size iletişim, ifade ve kariyerinizde bir destek sağlıyor. Daha fazla sorumluluk almadan önce tüm ayrıntıları öğrendiğinizden emin olun.

YENGEÇ

YENGEÇ
Bu haftanın teması “ne dilediğine dikkat et, gerçekleşebilir”, çünkü tamamen ulaşılmaz olduğunu düşündüğün hayaller birer birer kucağına düşüyor. Görüldüğünü ve desteklendiğini hissetmek çok güzel, ancak gerçekleştirmeniz gereken tüm baskı, sinir sisteminizi aşırı hıza itiyor. Tüm bu endişe uyandıran e-postaları yanıtlamak için oturmadan önce banyo yapın. Kendini yatıştırmak, “ileriye gitmek” kadar önemlidir.

ASLAN

ASLAN
Bu hafta, kariyerinizde, kamuoyundaki imajınızda ve son birkaç yılda sorumluluklarınızda deneyimlediğiniz hızlı değişimler için bir dönüm noktası getiriyor. İster terfi alıyor olun ister patronunuzu çağırıyor olun veya köpek gezdiricinizi salıveriyor olun, sizi biraz dengesiz hissettirecek hızlı bir karar verebilirsiniz. Kendinizi gergin hissediyorsanız, telefonunuzu "rahatsız etmeyin" moduna alın ve günlük tutmak, meditasyon yapmak veya kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamak için biraz zaman ayırın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Haftalık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor

İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor

Gözünüzde büyütmeyin! Hepsi geçici

Gözünüzde büyütmeyin! Hepsi geçici

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

İlginizi Çekebilir

“Fazla kilosun” diyerek terk edildi! Göğüs estetiği yaptırdı

“Fazla kilosun” diyerek terk edildi! Göğüs estetiği yaptırdı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.