1-7 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 1 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

1-7 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 1-7 Ağustos haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

1-7 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Bu hafta gelir akışlarınız, kaynaklarınız ve mal varlıklarınızda büyük değişiklikler getiriyor. Ani bir zam veya maaş kesintisi yaşayabilirsiniz. Akışta olmak son derece stresli olsa da şimdi bunu yaşıyorsunuz, böylece hayatınızı size neşe getiren şeylerle doldurabilirsiniz. İşinizi veya yaşam alanınızı derinlemesine temizlemek, bu sıkıntılı zaman için bir çaredir.

BOĞA Bu hafta, kimliğiniz, imajınız ve öz bakımınızla ilgili birçok eşzamanlı atılıma ulaştığınız için istikrarsız bir şekilde başlıyor. Yeni bir şey olmasa da (yıllardır olmasa da aylardır sürekli bir değişim halindesiniz) bu hafta nihayet artık kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamayan bir yerdesiniz. Kendinizi çılgının ötesinde hissediyorsanız, uzun bir yürüyüş ve en sevdiğiniz kafeden alacağınız bir latte kadar basit bir şey sinirlerinizi yatıştırır.

İKİZLER Bu hafta bir şeyler ters gidiyor. Ama tam olarak olaya hâkim olamıyorsunuz. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakma alıştırması olsun. İyi haber şu ki, yönetici gezegeniniz Merkür, 4'ünde, diğer ev burcu Başak'a giriyor ve size iletişim, ifade ve kariyerinizde bir destek sağlıyor. Daha fazla sorumluluk almadan önce tüm ayrıntıları öğrendiğinizden emin olun.

YENGEÇ Bu haftanın teması “ne dilediğine dikkat et, gerçekleşebilir”, çünkü tamamen ulaşılmaz olduğunu düşündüğün hayaller birer birer kucağına düşüyor. Görüldüğünü ve desteklendiğini hissetmek çok güzel, ancak gerçekleştirmeniz gereken tüm baskı, sinir sisteminizi aşırı hıza itiyor. Tüm bu endişe uyandıran e-postaları yanıtlamak için oturmadan önce banyo yapın. Kendini yatıştırmak, “ileriye gitmek” kadar önemlidir.