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1 haftada yağlarınızı yakmanızı sağlayacak mucizevi kürler

22.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın hareketsiz yaşam ve kötü beslenmeyle birlikte alınan kilolar yazın yaklaşmasıyla insanlarda strese sebep oldu. Kilolarını daha kolay vermek isteyenler çözüm önerileri arıyorlar. Yağları yakmak için çok etkili olan kürler bulunuyor. Bu kürleri öğrenmek için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

Yaz yaklaşırken alınan kiloları daha çabuk vermek isteyen kadınlar birçok küre başvuruyorlar. Fakat bu kürlerin bazıları vücuda sağlıksız gelerek ciddi sorunlar yaratabiliyorlar. Daha etkili ve hızlı kilo vermek için ilk olarak sağlıklı beslenmek, bol bol su içmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor. Bunların yanında bazı kürler uygulanarak kilo verme sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

YAĞ YAKTIRAN KÜRLER

ELMA SİRKESİNİN YAĞ YAKTIRAN ETKİSİ

ELMA SİRKESİNİN YAĞ YAKTIRAN ETKİSİ
1 bardak ılık su, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı tepeleme bal UYGULANIŞI: Tüm malzemeleri bir kaba alarak karıştırınız. Bu kürü yemeklerden yarım saat önce aç karnınıza yavaş yavaş tüketiniz.

BAHARATLAR İLE YAĞLARA ELVEDA

BAHARATLAR İLE YAĞLARA ELVEDA
1 adet çubuk tarçın, 2 adet orta boy elma, 1 adet orta boy limon, 1 tatlı kaşığı kadar tane karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar tane karanfil UYGULANIŞI: Tüm malzemeleri 3 litre suya koyarak kaynatınız. Elmalar yumuşadıktan sonra kürü ocaktan alıp süzünüz. Süzdüğünüz suyu kaba aktarınız. Bu kürü sıcak ya da soğuk olarak yemeklerden 10 dakika önce tüketiniz. Yaz yaklaşırken alınan kiloları daha çabuk vermek isteyen kadınlar birçok küre başvuruyorlar. Fakat bu kürlerin bazıları vücuda sağlıksız gelerek ciddi sorunlar yaratabiliyorlar. Daha etkili ve hızlı kilo vermek için ilk olarak sağlıklı beslenmek, bol bol su içmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor. Bunların yanında bazı kürler uygulanarak kilo verme sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

SODA VE AYRAN KÜRÜNÜN ETKİSİ ŞAŞIRTACAK

SODA VE AYRAN KÜRÜNÜN ETKİSİ ŞAŞIRTACAK
3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt, 1 şişe maden suyu, Yarım limon suyu UYGULANIŞI: Yoğurt, maden suyu ve limon suyunu karıştırınız. Kahvaltı yapmadan yarım saat önce ve gece uyumadan yarım saat önce tüketiniz.

ZENCEFİL İLE KİLO VERMENİZ ÇOK DAHA KOLAY

ZENCEFİL İLE KİLO VERMENİZ ÇOK DAHA KOLAY
Küçük parça zencefil, Yarım limon suyu, 10 tane karanfil, 2 adet çubuk tarçın, Çeyrek demet maydanoz, 4 dilim yeşil elma, 5 su bardağı su UYGULANIŞI: Tencerenin içerisinde 5 su bardağı suyu, zencefili, limonu, karanfili, tarçın ve elmayı ekleyerek kaynatınız. Hazırladığınız kür kaynadıktan 1- 2 dakika sonra içerisine çeyrek demet maydanozu ekleyerek 3 dakika daha kaynatıp ocaktan alınız. Bu kürü günde 3 defa her yemekten yarım saat önce aç karnına bir bardak içiniz. Kürün daha etkili olması için her gün taze yapınız.

SODA VE YOĞURDUN MUCİZEVİ ETKİSİ

SODA VE YOĞURDUN MUCİZEVİ ETKİSİ
4 yemek kaşığı yoğurt, Yarım limonun suyu,1 şişe maden suyu, 1 çay kaşığı pul biber UYGULANIŞI: Bir kaba 1 şişe maden suyunu ve 4 yemek kaşığı yoğurdu ekleyiniz. Yarım limon suyu, bir çay kaşığı pul biberi ekleyerek karıştırınız. Hazırladığınız karışımı her gece yatmadan yarım saat önce yemeniz kilo verme sürecinizi çok daha kolaylaştıracaktır.
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