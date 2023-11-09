10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI 2023! Unutmadık, unutmayacağız! Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için yeni ve resimli 10 Kasım mesajları

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları internette araştırılıyor. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanında büyük sevgi ve özlemle anılacak. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk'ün 85. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz söz ve görselleri sizler için derledik. 10 Kasım mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları...
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞
10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.
10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.