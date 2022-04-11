Evde bakım maaşı yatan iller, 11 Nisan Pazartesi günü günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her ay, bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ile onların ailelerine ekonomik destekte bulunuluyor. Peki 11 Nisan evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.