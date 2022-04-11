Evde bakım maaşı yatan iller, 11 Nisan Pazartesi günü günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her ay, bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ile onların ailelerine ekonomik destekte bulunuluyor. Peki 11 Nisan evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.
11 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için veriliyor.
Her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesaplarına yardım parası yatırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri çevrimiçi olarak e-Devlet'ten yapılabilmektedir.
e-Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” kısmından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirilebilmektedir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı için tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Ordu, Tokat, Antalya, Bolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum