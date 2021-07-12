12 Temmuz Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 12 Temmuz Pazartesi günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 12 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen iki talihli kişi 214.383,80 TL sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2 ,5, 9, 11 ,13 ,16 ,17, 18, 19, 20 ,23, 26,32 ,41 ,46 47, 48 ,50 ,54 ,58, 59, 75 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara