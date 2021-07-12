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  4. 12 Temmuz Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

12 Temmuz Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

12.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 12 Temmuz Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 12 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 12 Temmuz Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 12 Temmuz Pazartesi günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 12 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen iki talihli kişi 214.383,80 TL sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2 ,5, 9, 11 ,13 ,16 ,17, 18, 19, 20 ,23, 26,32 ,41 ,46 47, 48 ,50 ,54 ,58, 59, 75 olmuştu.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
12 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

On Numara nasıl oynanır?

On Numara nasıl oynanır?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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