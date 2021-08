13 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki

On Numara çekilişi şans oyunu severler tarafından en çok rağbet gören çekilişler arasında yer alıyor. Bu akşam haftanın ikinci On Numara çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak seyredilecek. Sonuçlar ise Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak. İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki...