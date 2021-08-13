13 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki

On Numara çekilişi şans oyunu severler tarafından en çok rağbet gören çekilişler arasında yer alıyor. Bu akşam haftanın ikinci On Numara çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak seyredilecek. Sonuçlar ise Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak. İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
13 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekilişi 20.00'da gerçekleşecek.
Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli olacak ve Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.
On Numara çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
On Numara çekilişinin ve diğer çekilişlerin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet sitesinden ulaşmak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
On Numara çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki: "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle"