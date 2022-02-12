14 – 20 Şubat haftası burçları neler bekliyor? 14 Şubat haftası burç yorumları: Burçlar için değişim sinyalleri...

14 – 20 Şubat haftasında burçlarda genel olarak değişim hissiyatı yer alıyor. Burçlar geçmişlerini gözden geçirerek aldıkları dersleri uygulamaya koyulacaklar. 14 – 20 Şubat haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının çoğu beklenmeyen olaylarla karşılaşabilir. Peki 14 – 20 Şubat 2022 haftası haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

14 - 20 ŞUBAT HAFTASI BURÇ YORUMLARI

1-KOÇ Sevgili Koç burçları, hayatta yönünü başka tarafa doğru çevirmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlıyorsun hatta önüne gelen fırsatı da değerlendireceksin. Duygusal ve ruhsal olarak hassas olacağın bir haftaya giriyorsun sevgili Koç burcu. Büyük kararlar vermenin eşiğindesiniz. Kalbin ve aklın arasında bir savaş var. Ortak yolu bulmanız zor olsa da kişisel hırslarınıza yenik düşmeyin. Orta yoldan ilerleyerek hepsine sahip olabilirsiniz. Geçmişte olan geçmişte kalır. Geçmişte yaşadıklarınızdan ders alarak geleceğinizi daha iyi şekillendirebilirsiniz. Bu hafta güçlü olmaya çalışarak yaşananları olduğu gibi kabullenmeli yolunuza B planı hazırlayarak devam etmelisiniz.

2-BOĞA Boğa burçları, değişim kapınıza kadar geldi. İçeri almak için ne bekliyorsunuz? Yeni dönüşümünüzün temellerini inançlarınız doğrultusunda atacaksınız. Hayatınızdaki şeylere olumlu bir dönüş yapın. Kapınıza kadar gelen fırsatları görmezden gelmeyin. İş değişikliği olabilir, terfi ediyor olabilir ya da konforunuzu artıracak yeni bir tercih yapıyor olabilirsiniz. Genellikle kendini daha rahat hissettiren şeyleri tercih eden Boğa burçları, bu sefer daha zor olan yolu seçerek ödüllendirilebilirsiniz. Bir seçim yapmadan önce tüm fırsatları değerlendirin. Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda çok düşünüyorsunuz. Ortaklı işler hakkında bazı fikirleriniz var ancak son kararı vermekte zorluk çekebilirsiniz. Hedefleriniz büyüyor, dolayısıyla kendinizi yeniden yapılandırırken, sevgiyi her düzeyde hissetmenin ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz. Bir ilişkide ne istediğinize dair liste yaparak kendi standartlarınızı belirleyebilir ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizin hakkınızda sakladığınız bir gerçeği öğrenebilir.

3-İKİZLER Sevgili İkizler burçları, bu hafta hayatınızda çok özel şeylere yer açın. Bu hafta birisiyle derin ve anlamlı bir bağ kurabilirsiniz. Bu, romantik bir bağlantıya dönüşen arkadaşlık olabilir. Birbirinizi keşfediyor, yavaş yavaş ilişkinizin temellerini atıyor olabilirsiniz. Hafta ortasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Vereceğiniz karar eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Okulu yarım bıraktıysanız tamamlamak isteyebilir veya yüksek lisans yapmak isteyebilirsiniz. Belki okuldasınız ve işinizi kurmaya odaklanmak için bir yıl ara vermeyi düşünüyorsunuz. Son kararı vermek size kalmış. İhtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. İlişkisi olan İkizler burçları partnerine şefkatle sarılacak. Hayatın her alanında beklentilerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Hayata olan bakışınız değişebilir ve etrafınızdaki duvarları yıkma zamanınız gelebilir. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçirmenin zamanı geldi.

4-YENGEÇ Sevgili Yengeç burçları hem aşk hem arkadaşlık hem de aile ile ilişkilerinizi gözden geçirmeye başlıyorsunuz. Bir süredir tanıdığınız biri, bir tanıdıktan daha fazlası olmak isteyebilir. Gönlünüzü çalmak için bir süredir peşinizde olan biri veya aklınızı çelen biri artık aşk için kapınızı çalıyor. Bu kişi uzun süredir "arkadaş bölgenizde" bulunan bir kişi olabilir. Bekar Yengeç burçları için yeni bir ilişki yolu görünüyor. Mali durumunuzu düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Birikmiş bir miktar paranızı ne yapmak istediğinize karar veremiyorsunuz. Artılarını ve eksilerini gözden geçirdikten sonra son kararınızı verebilirsiniz. Yengeç burçları uzun süredir yaşamak istediğiniz aşk duygusunu doyasıya yaşayabilirsiniz. Ancak, kalbinizin sesini dinlerken mantığınızın şaşırmasına neden olmayın. Potansiyel yeni iş fırsatlarını görmezden gelmeyin.