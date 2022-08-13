15-21 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 15 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

15-21 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını zor bir hafta bekliyor olabilir. 15-21 Ağustos haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

15-21 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Haftaya hayal kırıklığı ile başlayabilirsiniz. Tamirle ilgili uğraşmak zorunda olabileceğiniz bazı şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşyerinde fazladan vardiya yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir konuda fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Finansal alanda darbe alabilirsiniz. Ancak panik yapmayın. Haftanın sonuna doğru işler rayına girmeye başlayacak. Özellikle de yönetici gezegeniniz Mars 20'sinde İkizler'e girdiğinde, sosyalleşmeye ve olağan rutinlerinize geri dönmenize izin verir.

BOĞA Haftanın başında, iş/yaşam dengesi eksikliğinizden dolayı hüsrana uğradığınızı hissediyorsunuz. Her gün akşam 6'ya kadar e-posta oturumunuzu kapatmak istediğinizi veya hafta sonları patronunuzun mesajlarına cevap vermeyi reddettiğinizi söyleseniz de her zaman istisnalar yapıyorsunuz. 18'inde, yönetici gezegeniniz Venüs genişleyen Jüpiter ile bağlantı kurarken, kişisel bir gününüzü veya en azından bir öğleden sonrayı dizüstü bilgisayardan uzak tutmanız için ilham veriyorsunuz.

İKİZLER Haftanın başında, şu anda nerede olduğunuza karşı olmanız gerektiğini düşündüğünüz yer konusunda hayal kırıklığına uğramış hissediyorsunuz. Günlük hayatınız uzun vadeli hayallerinizle uyuşmuyor, ancak geçen yıl bu zamanlarda nerede olduğunuzu ve o zamandan beri ne kadar yol kat ettiğinizi düşünmeye çalışın! 16'sında, meditasyon yapmak için biraz zaman ayırın (ya da sadece birkaç saatliğine uzaklaşmaya çalışın) ve ilhamın size gelmesine izin verin. 20'sinde, Mars'ın uzun süreli bir konaklama için burcunuza girmesiyle, kendinizi oraya koymak için çok daha fazla enerjiye sahip olmak üzeresiniz.

YENGEÇ Bu yıl çok şey başardın! Zam aldın! Gardırobunuzu yenilediniz! Hayalinizdeki kanepeyi satın aldınız! Ancak hafta başlarken, vergiler veya kredi kartları hakkında bir hatırlatma olarak sahip olduklarınızın yeterli olmadığını veya arkadaşınızın yüksek maaşının sizi bir karşılaştırma ve umutsuzluk durumuna gönderdiğini hissedebilirsiniz. Bu his sonsuza kadar sürmeyecek, hatta haftanın sonuna kadar. Faydalı gezegenler Venüs ve Jüpiter 18'inde birleşerek kendinize olan güveninizi artıran tatlı bir kariyer veya para kazanma fırsatı getiriyor.