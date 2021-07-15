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  4. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler duruyor! Dikkat çeken kareler

15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı oteldeki izler duruyor! Dikkat çeken kareler

15.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odasındaki hain darbe girişiminin izleri ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor.

15 Temmuz'un 5. yılında kapılarını açan oteldeki görüntüler bir kez daha duygulandırdı.

KURŞUN VE EL BOMBASI İZLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin’in odası darbe girişiminin 5. yılında kapılarını İHA’ya açtı.
Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyen 2 odada eşyalar olduğu gibi muhafaza ediliyor.
Ziyarete ve müşteriye kapalı olan odalarda halen atılan kurşunlar ve el bombası izlerini koruyor.
Girdiği çatışmada FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından şehit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması Mehmet Çetin’in odası ve Erdoğan’ın çalışma ofisine hedef alınarak sıkılan kurşunlardan 120 tanesinin isabet ettiği görülüyor.
Hain darbe girişiminin olduğu geceki haliyle muhafaza edilen oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Recep Tayyip Erdoğan
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