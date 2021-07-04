15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da kimler tatil yapacak, hangi güne denk geliyor?

Yaklaşık 5 yıldır Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanarak 15 Temmuz'un bu yıl hangi güne geldiği merak konusu oldu. Yaşanan darbe girişiminin ardından kutlanan bugünde kimlerin tatil yapacağı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da kimler tatil yapacak, hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz resmi tatil mi?

Bu yıl 5. kez kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün vatandaşlar tarafından resmi tatil yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor.

Temmuz ayına girdiğimiz bugünler en çok merak edilen başlıklar arasında yer alan 15 Temmuz bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz tarihi, 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmi tatil olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, 2017 yılından bu yana 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.