16 Kasım Boğa Dolunayı'nın burçlara etkisi! Aşk, para, eğitim...

Boğa Dolunayı'nda ani, beklenmedik ve şok edici gelişmeler yaşanabilir. Boğa Dolunayı, gücünüze güç katmaya geliyor. Ney ile sınandıysanız hesaplaşma zamanı geliyor. Bu geceden sonra bambaşka size merhaba diyeceksiniz. Vazgeçtim diyeceksiniz eskilere.
Sen 2-8 aksından etki alacaksın. Finansal konuların ya da sahip olduğun yeterliliklerinle ilgili bazı konuları kapatman gerekebilir.
Sen 1-7 aksından etki alacaksın. Fiziksel görünüşün, kişisel gelişimine engel olan bir takım konuları kapatman gerekebilir.
Sen 12-6 aksından etki alacaksın. Hayatında farketmediğin bazı konuların farkına varabilirsin. Ruhsal uyanışa geçeceğin bir dolunay olabilir.
Sen 11-5 aksından etki alacaksın. Sosyal çevrenle, hayallerinle ilgili bir takım konuların kapanışı gerçekleşebilir.
Sen 10-4 aksından etki alacaksın. İş hayatın ya da sahip olduğun toplumsal etiketinle(evli, bekar, ebeveyn olma gibi) alanlarında değişimler yaşayabilirsin.
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