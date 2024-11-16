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  4. 16 Kasım Boğa Dolunayı'nın burçlara etkisi! Aşk, para, eğitim...

16 Kasım Boğa Dolunayı'nın burçlara etkisi! Aşk, para, eğitim...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.11.2024 11:30
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16 Kasım Boğa Dolunayı günü geldi. Değişim ve yeni başlangıçları simgeleyen bu dolunayda, şok edici ani olaylar yaşanabilir. Hasat zamanı da diyebiliriz. Geçtiğiniz yollara ne ektiyseniz gideceğiniz yollarda bin misliyle karşılaşacaksınız. Özünüz iyiyse arkanıza yaslanıp dolunayın enfes manzarasında kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İşte dolunayın tüm burçlara etkisi...

Boğa Dolunayı'nda ani, beklenmedik ve şok edici gelişmeler yaşanabilir. Boğa Dolunayı, gücünüze güç katmaya geliyor. Ney ile sınandıysanız hesaplaşma zamanı geliyor. Bu geceden sonra bambaşka size merhaba diyeceksiniz. Vazgeçtim diyeceksiniz eskilere.

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KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

Sen 2-8 aksından etki alacaksın. Finansal konuların ya da sahip olduğun yeterliliklerinle ilgili bazı konuları kapatman gerekebilir.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU

Sen 1-7 aksından etki alacaksın. Fiziksel görünüşün, kişisel gelişimine engel olan bir takım konuları kapatman gerekebilir.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

Sen 12-6 aksından etki alacaksın. Hayatında farketmediğin bazı konuların farkına varabilirsin. Ruhsal uyanışa geçeceğin bir dolunay olabilir.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

Sen 11-5 aksından etki alacaksın. Sosyal çevrenle, hayallerinle ilgili bir takım konuların kapanışı gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU

Sen 10-4 aksından etki alacaksın. İş hayatın ya da sahip olduğun toplumsal etiketinle(evli, bekar, ebeveyn olma gibi) alanlarında değişimler yaşayabilirsin.

Anahtar Kelimeler:
Astroloji
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