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16 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Temmuz 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

16.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 16 Temmuz Cuma günü haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 16 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 16 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 16 Temmuz Cuma günü bu akşam yapılacak. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 16 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

16 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 16 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen olmamıştı. 9 bilen 40 kişi ise 2.647,70 TL sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2 ,3, 5, 11, 15, 17 ,19 ,20, 24, 31, 35, 36, 38, 45, 53, 57, 58 ,63, 71, 73, 76 ,78 olmuştu.
Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
16 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

Milli Piyango On Numara nasıl oynanır?

Milli Piyango On Numara nasıl oynanır?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL’dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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