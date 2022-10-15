17-23 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 17 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

17-23 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta yıldız gibi parlayacak. 17-23 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

17-23 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Son birkaç hafta içinde yeni bir ilişki büyüdükçe, kendiniz ve bir partnerde gerçekten ne istediğiniz hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz. Balayı evresi ne kadar eğlenceli olsa da onları hayatınızın daha özel veya savunmasız kısımlarına sokma konusunda tereddüt ettiniz. Bu hafta onları arkadaşlarınızla buluşmak için dışarı çıkardığınızda veya şehir dışına ilk seyahatinize birlikte çıktığınızda değişir. Hafta sonu, gerçek sana bağlanmaya hazır olup olmadığını öğreneceksin.

BOĞA Yönetici gezegeniniz Venüs, son günlerini günlük öğütme sektörünüzde geçiriyor, bu nedenle hafta başlarken işinizle ilgileniyorsunuz. Tüm bu yapılacakları kontrol etme zamanı: her gün koşuya çıkın! Haftalık yemek hazırlığı! Pasaportunuzu yenileyin! Hafta sonu boyunca, ayın başlarında keyifle gözünüzden kaçan güç oyunlarına ve kişilerarası dramalara geri çekildiğinizde, yeniden ana karakter gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Akrep mevsimi her zaman sizden daha çok herkesle ilgilidir. Yapabiliyorken işlerin tadını çıkarın.

İKİZLER Mars, ağustos ayının sonundan beri burcunuzda, sizi hem gerçek hem de mecazi olarak sıcak ve rahatsız ediyor! Özellikle bu hafta, kendinizi hasta hissediyorsunuz. Sanki ne yaparsanız yapın alnınızdaki sivilce geçmeyecek. Çatışma norm haline geldi. Tüm bu şiddetten bunalmış hissediyorsanız, bir kısmını yaratıcı bir projeye veya hobiye koymaya çalışın. Gitarını al! Örgüye geri dön! İlham almak için bazı eski dergilere bakın!

YENGEÇ Bu hafta sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Son zamanlarda kendinizi izole edilmiş hissediyorsunuz ve Mart 2023'e kadar bilinçsiz sektörünüzde Mars kalırken, bu duygu yakın zamanda yok olmayacak. Daha az sosyal yükümlülüklere sahip olmanın getirdiği mutluluğa yaslanmayı deneyin. 22'sinde, Venüs güneşle buluştuğunda, evinizde ve özel alanınızda geliştirdiğiniz konforu duraklatabilir ve takdir edebilirsiniz. Günü harika bir kitap ve sıcak bir fincan çay ile kanepenizde geçirin. Hiçbir şey için söz vermeyin.