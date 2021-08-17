17 Ağustos 1999 Marmara depremi 22. yılında! Dinmeyen acı: Sesimi duyan var mı?

Adeta cehennemin yaşandığı 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, gece saat 03.02'de başladı. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde yaşanan deprem, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılması ile gerçekleşen deprem, İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ile mal kayıplarına ve çokça zarara neden oldu.

5 BİN 840 KİŞİ HALA KAYIP!

İzmit depremi, Marmara depremi veya 17 Ağustos depremi olarak da hafızalarda yer eden 1999 depreminde, yiten canların, yıkılan binaların ardından bakan gözü yaşlı aileler, aradan geçen yıllara rağmen acılarını dindiremedi. Depremde resmi rakamlara göre, 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Ayrıca 5 bin 840 kişi de kayboldu. Resmi olmayan kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda ise can kaybının 50 bin civarında olduğu söylendi.

Asrın felaketi olarak tanımlanan 17 Ağustos 199 Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. 45 saniye süren depremin ardından uzun süre geçmiş olsa da acılar hala taze. Yakın geçmişte Türkiye'yi etkileyen en önemli olaylardan biri olarak görülen 17 Ağustos depremi, ardında bıraktığı maddi hasarla da hafızalarda yer etti. 133.683 bina çöktü, 600.000 kişi ise evsiz kaldı. Yıkıcı deprem nedeniyle yaklaşık 16.000.000 insanın değişik düzeylerde etkilendiği kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DA EN BÜYÜK HASAR AVCILAR'DA MEYDANA GELDİ

Halâ daha yapılaşmada tartışmalara neden olan 17 Ağustos depremi İstanbul'da en çok Avcılar bölgesinde kayıp yaşanmasına neden olmuştu. Marmara Depremi'nde İstanbul'da 454 kişi hayatını kaybetti. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

İşte 22 yıl sonra da tartışmalara neden olan 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında objektiflere yansıyan kareler: