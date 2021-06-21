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  4. 182 neden aranmıyor, çalmıyor? 182 neden meşgul? 182 neden düşmüyor?

182 neden aranmıyor, çalmıyor? 182 neden meşgul? 182 neden düşmüyor?

21.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması ile beraber aşı yaş sınırı 30 yaş üzerine açılırken, tüm SGK’ya kayıtlı çalışanlar da aşı olabilmek için randevu alıyor. Milyonlarca insanın aşı randevusu almasını sağlayan Merkezi Herkim Randevu Sistemi (MHRS) geçtiğimiz günlerde yoğunluktan dolayı çökmüştü. Bir diğer seçenek olan ALO 182 hattını arayarak randevu oluşturma işlemi ise şu an için gerçekleştirilemiyor. ALO 182 neden çalmıyor?

Milyonlarca insana aşı randevusu hakkı tanımlanmasının ardından, birçok insan MHRS sitemi üzerinden veya ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu almaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde MHRS sistemi üzerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sistem hata vermiş ve birçok kişi aynı saatte randevu almıştı. Hastanelerde uzun kuyruklar oluşmuş ve sağlık görevlilere yeterli aşıyı yapmakta epey zorluk çekmişti. Tüm bunlardan sonra, şimdi de aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar ALO 182 hattına ulaşamıyor.

ALO 182 neden çalmıyor?

Milyonlarca insanın bir anda aşı randevusu için MHRS sitemine yüklenmesinin ardından, sistem çöktü. Sitenin altyapısı milyonlarca insanın girişini kaldırmayınca, aşı randevularında da aksaklıklar yaşandı.
Sağlık merkezleri, özel ve devlet hastanelerinden aşı için randevu almak isteyen binlerce vatandaş randevularını tamamlayamadı.
Randevusunu alarak randevu saatinde aşı olmaya giden vatandaşlar ise uzun kuyruklarla karşılaştı. Randevu sistemindeki hata sebebiyle 10’lar kişiye aynı saatte randevu verildiği öğrenildi. Sağlık Merkezleri ise sistemdeki problem yüzünden aşı sırası bekleyen kişilere de zamanında aşı yapmakta zorlandı.
Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşlar ve birçok sıkıntı yaşayan sağlık personeli ise sistem olmamasına rağmen yine de aşı yapabilmek için isim listesi tutarak aşılarını tamamlamaya çalıştı.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) çökmesinin ardından vatandaşlar ikinci bir seçenek olan ALO 182 hattını arayarak randevularını tamamlamaya çalıştı. Ancak şu an itibariyle ALO 182 hattını arayarak randevu almak isteyen kişiler, ulaşım sağlayamıyor.
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Anahtar Kelimeler:
MHRS Sağlık Bakanlığı Aşı

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