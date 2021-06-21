182 neden aranmıyor, çalmıyor? 182 neden meşgul? 182 neden düşmüyor?

Milyonlarca insana aşı randevusu hakkı tanımlanmasının ardından, birçok insan MHRS sitemi üzerinden veya ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu almaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde MHRS sistemi üzerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sistem hata vermiş ve birçok kişi aynı saatte randevu almıştı. Hastanelerde uzun kuyruklar oluşmuş ve sağlık görevlilere yeterli aşıyı yapmakta epey zorluk çekmişti. Tüm bunlardan sonra, şimdi de aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar ALO 182 hattına ulaşamıyor.

ALO 182 neden çalmıyor?

Milyonlarca insanın bir anda aşı randevusu için MHRS sitemine yüklenmesinin ardından, sistem çöktü. Sitenin altyapısı milyonlarca insanın girişini kaldırmayınca, aşı randevularında da aksaklıklar yaşandı.

Sağlık merkezleri, özel ve devlet hastanelerinden aşı için randevu almak isteyen binlerce vatandaş randevularını tamamlayamadı.

Randevusunu alarak randevu saatinde aşı olmaya giden vatandaşlar ise uzun kuyruklarla karşılaştı. Randevu sistemindeki hata sebebiyle 10’lar kişiye aynı saatte randevu verildiği öğrenildi. Sağlık Merkezleri ise sistemdeki problem yüzünden aşı sırası bekleyen kişilere de zamanında aşı yapmakta zorlandı.

Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşlar ve birçok sıkıntı yaşayan sağlık personeli ise sistem olmamasına rağmen yine de aşı yapabilmek için isim listesi tutarak aşılarını tamamlamaya çalıştı.