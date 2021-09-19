19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranı

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişi binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranı...

19 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.