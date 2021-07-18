19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü PTT açık mı?

19 Temmuz’un arefe gününe denk gelmesi ile beraber Pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. Kurban Bayramı 2021 senesinde 20 Temmuz Salı günü başlıyor ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar devam ediyor. 19 Temmuz tarihinde sevdiklerinden kargo bekleyen veya sevdiklerine kargo göndermek isteyen vatandaşlar, ’19 Temmuz kargolar açık mı?’ sorusunun cevabını arıyor. Peki Arefe gününde kargolar açık mı? Pazartesi günü PTT çalışıyor mu?

19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı?

Kamuda çalışanlar, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü idari izinli olsa da özel sektörde durum biraz daha farklı. İki kargo firmasının destek ekibinden yapılan açıklamalarda yer alan bilgilere göre, kargolar arefe günü öğlene kadar açık olacak.

İki kargo firmasının destek ekibinden yapılan açıklamalarda yer alan bilgilere göre, kargolar arefe günü öğlene kadar açık olacak.

Öğleden sonra resmi tatil olduğu için Arefe günü, öğleden sonra kargolar kapanacak ve bayram sonuna kadar hizmet vermeyecek.

Bu nedenle 4 günlük süreçte beklemek istemeyen kişilerin arefe günü 13:00’e kadar kargodaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.