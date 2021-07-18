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19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü PTT açık mı?

18.07.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi olan Arefe gününde, kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Sevdiklerinden kargo bekleyen veya bayram öncesinde internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşlar, 19 Temmuz Pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Her bayram öncesinde merak edilen bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

19 Temmuz’un arefe gününe denk gelmesi ile beraber Pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. Kurban Bayramı 2021 senesinde 20 Temmuz Salı günü başlıyor ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar devam ediyor. 19 Temmuz tarihinde sevdiklerinden kargo bekleyen veya sevdiklerine kargo göndermek isteyen vatandaşlar, ’19 Temmuz kargolar açık mı?’ sorusunun cevabını arıyor. Peki Arefe gününde kargolar açık mı? Pazartesi günü PTT çalışıyor mu?

19 Temmuz Arefe günü kargolar açık mı?

Kamuda çalışanlar, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü idari izinli olsa da özel sektörde durum biraz daha farklı. İki kargo firmasının destek ekibinden yapılan açıklamalarda yer alan bilgilere göre, kargolar arefe günü öğlene kadar açık olacak.
İki kargo firmasının destek ekibinden yapılan açıklamalarda yer alan bilgilere göre, kargolar arefe günü öğlene kadar açık olacak.
Öğleden sonra resmi tatil olduğu için Arefe günü, öğleden sonra kargolar kapanacak ve bayram sonuna kadar hizmet vermeyecek.
Bu nedenle 4 günlük süreçte beklemek istemeyen kişilerin arefe günü 13:00’e kadar kargodaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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