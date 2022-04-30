2 – 8 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 2 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

2 – 8 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını tempolu bir hafta bekliyor. 2 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Bu hafta gökyüzünde tatlı bir telaş var. Burçların çoğunun keyfi yerinde olsa da bazı yanlış anlaşılmalar ve anlaşmazlıklar keyif kaçırabilir. İşleri halletmek için amansız bir aceleden varmış gibi görünse de yavaşlamak ve sabırlı olmak gerekiyor. Sabretmek çoğu kişi için sıkıntılı olsa da en doğru yolun bu olduğuna emin olabilirsiniz. Çoğu kişi için değişim kaçınılmaz gibi görünüyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.