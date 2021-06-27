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2 yıllık üniversiteler! En iyi 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri nelerdir?

27.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanına göre istediği üniversiteyi tercih edecek. 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki En iyi 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri nelerdir? İşte 2 yıllık üniversiteler!

YKS heyecanı devam ediyor. Bu hafta sonu YKS sınavları gerçekleştiriliyor. Her yıl yüz binlerce öğrenci lisans ve önlisans bölümlerine kaydoluyor. "En iyi 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri nelerdir?" sorusunun yanıtı tercih döneminden önce üniversite öğrencisi adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Önlisans bölümleri https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf adresinden kontrol edilebilir. İşte ayrıntılar...

2 yıllık üniversiteler hangileri?

Üniversiteye giriş sınavları olan YKS'nin sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı bildirildi. Tercih işlemleri YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.
Ancak öğrenciler şimdiden üniversite arayışına koyuldu. 2 yıllık üniversitelere her yıl yüz binlerce öğrenci yerleşiyor.
2021 yılına ait üniversitelerin taban puanları açıklanmadı. Ancak 2020 taban puanlarına bakarak aşağı yukarı karşılaştırma yapabilirsiniz.
2020 Önlisans taban puanları ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alıyor. PDF olarak görüntülenebilir. Üniversitelerde 2 yıllık eğitim sunan yüzlerce bölüm yer alıyor.
2 yıllık üniversiteleri, bölümleri ve taban-tavan puanları görüntülemek için https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf adresine tıklayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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