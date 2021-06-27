2 yıllık üniversiteler! En iyi 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri nelerdir?

YKS heyecanı devam ediyor. Bu hafta sonu YKS sınavları gerçekleştiriliyor. Her yıl yüz binlerce öğrenci lisans ve önlisans bölümlerine kaydoluyor. "En iyi 2 yıllık üniversiteler ve bölümleri nelerdir?" sorusunun yanıtı tercih döneminden önce üniversite öğrencisi adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Önlisans bölümleri https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf adresinden kontrol edilebilir. İşte ayrıntılar...