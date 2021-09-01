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20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarih verdi!

01.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şırnak'ta TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşma gerçekleştiren Özer, yakın süreçte 81 ile 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Özer, atamalar ile ilgili beklenen tarihi de verdi. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte Bakan Özer'in açıklamaları ve detaylar...

Bakan Özer, Şırnak'ta bulunan TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nun açılış töreninde atamalar ile ilgili önemli bir müjde verdi. Özer, atamalar ile ilgili beklenen tarihi açıkladı ve detaylardan bahsetti. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, Şırnak'ta okullarda uyum haftasının başlaması sebebiyle TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.
Özer, konuşmasında öğretmen ataması ile ilgili müjdeyi de verdi.
Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını söyleyen Özer, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurguladı.

ATAMALAR 3 EYLÜL'DE

ATAMALAR 3 EYLÜL'DE
Özer "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." şeklinde konuşarak 3 Eylül'de atamaların yapılacağını duyurdu.
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öğretmen ataması Öğretmen
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