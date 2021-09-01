20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarih verdi!

Bakan Özer, Şırnak'ta bulunan TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nun açılış töreninde atamalar ile ilgili önemli bir müjde verdi. Özer, atamalar ile ilgili beklenen tarihi açıkladı ve detaylardan bahsetti. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, Şırnak'ta okullarda uyum haftasının başlaması sebebiyle TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Özer, konuşmasında öğretmen ataması ile ilgili müjdeyi de verdi.

Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını söyleyen Özer, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurguladı.