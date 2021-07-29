2021 GSB memur alımı ne zaman? GSB memur alımı şartları neler?

GSB 2021 yılında 8 bin 121 memur alımı yapacak. Kadrolara başvuruda bulunacak vatandaşlar tarafından diğer detaylar merak ediliyor. Ayrıca başvuru tarihinin yanında şartlar da merak konusu oldu. Peki 2021 GSB memur alımı ne zaman?

GSB memur alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip edilmekte. Alınan bilgilere göre 2021 senesinde yeni personel alımı için 8 bin 121 kontenjan belirlenmiş durumda.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 652 lisans mezunu Yurt Yönetim Memuru alımı yapılacak. GSB geçtiğimiz 2020 yılında ise 500 kişilik alım gerçekleştirmişti.

Büyükşehir statüsünde bulunan iller için herhangi alım yapılmamıştı. Bu alımlarda diğer şehirler için de alımlar yapılması beklenmekte.

Başvuruların alınması ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı, açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.