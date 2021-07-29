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2021 GSB memur alımı ne zaman? GSB memur alımı şartları neler?

29.07.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılında 8 bin 121 memur alınacağı belirtildi. Kadrolara başvuru yapacaklar için KPSS puan şartı aranmakta. Yurt Yönetim Memuru alımı için diğer detaylar merak konusu oldu. Peki 2021 GSB memur alımı ne zaman? GSB memur alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

GSB 2021 yılında 8 bin 121 memur alımı yapacak. Kadrolara başvuruda bulunacak vatandaşlar tarafından diğer detaylar merak ediliyor. Ayrıca başvuru tarihinin yanında şartlar da merak konusu oldu. Peki 2021 GSB memur alımı ne zaman?

GSB memur alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip edilmekte. Alınan bilgilere göre 2021 senesinde yeni personel alımı için 8 bin 121 kontenjan belirlenmiş durumda.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 652 lisans mezunu Yurt Yönetim Memuru alımı yapılacak. GSB geçtiğimiz 2020 yılında ise 500 kişilik alım gerçekleştirmişti.
Büyükşehir statüsünde bulunan iller için herhangi alım yapılmamıştı. Bu alımlarda diğer şehirler için de alımlar yapılması beklenmekte.
Başvuruların alınması ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı, açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

GSB memur alımı şartları neler?

GSB memur alımı şartları neler?
Yurt Yönetimi memur alımlarında adaylarda KPSS puan şartı aranmakta. Başvuru yapmaya hazırlananlar için KPSS lisans mezunlarının katıldığı sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olması bekleniyor. Memur alımları için diğer şartlar ise şöyle; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, Başvuru tarihinin son günü itibariyle 65 yaşından büyük olmamak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esasların EK 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlar fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçemeden müracaat yapamayacak. SGK'dan emeklilik aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı dışında) Görevini devamlı yapmasına engel durumu bulunmamak.
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