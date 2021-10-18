2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman? KPSS şartı yok! İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR kamuya tecrübeli ve tecrübesiz 40 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlarda KPSS şartı ise aranmayacak. Peki 2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman?

İŞKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR kamuya tecrübeli ve tecrübesiz işçi ve kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR kurum dışı iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılacak alımlara kimlerin nasıl başvuru yapabileceği detayları ise merak ediliyor.

İŞKUR ilanlarında yapılan açıklamaya göre alımlarda KPSS şartı aranmıyor. En az ilköğretim mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek. İşçi niteliğinde hizmet etmek isteyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 tecrübeli tecrübesiz nitelikte 40 kamu işçi alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi sayfası üzerinden söz konusu ilan duyuruldu.

Toplamda 40 işçi alımı yapacağını duyuran kurumun alımların iki farklı nitelikte olduğu açıklandı ve bu unvanlara göre büro personeli ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. Alımı yapılacak olan 40 personelin daimi nitelikte olduğu açıklandı.