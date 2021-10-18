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  4. 2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman? KPSS şartı yok! İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman? KPSS şartı yok! İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

18.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR 40 tecrübeli ve tecrübesiz farklı niteliklerde kamu işçi alımı ve personel alımı yapıyor. İŞKUR ilanları üzerinden yayınlanan ilana kimlerin nasıl başvuru yapabileceği merak ediliyor. İlanın detayları yayınlandı. Peki 2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman? İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

İŞKUR kamuya tecrübeli ve tecrübesiz 40 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlarda KPSS şartı ise aranmayacak. Peki 2021 İŞKUR işçi alımı ne zaman?

İŞKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR kamuya tecrübeli ve tecrübesiz işçi ve kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.
İŞKUR kurum dışı iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılacak alımlara kimlerin nasıl başvuru yapabileceği detayları ise merak ediliyor.
İŞKUR ilanlarında yapılan açıklamaya göre alımlarda KPSS şartı aranmıyor. En az ilköğretim mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek. İşçi niteliğinde hizmet etmek isteyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 tecrübeli tecrübesiz nitelikte 40 kamu işçi alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi sayfası üzerinden söz konusu ilan duyuruldu.
Toplamda 40 işçi alımı yapacağını duyuran kurumun alımların iki farklı nitelikte olduğu açıklandı ve bu unvanlara göre büro personeli ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. Alımı yapılacak olan 40 personelin daimi nitelikte olduğu açıklandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İşçi olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlar için başvurular 19 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup başvuruların en geç 22 Ekim 2021 tarihinde sonra ermiş olacak. Adaylar başvuruları kariyer.ibbistanbul adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuru için gerekli belgeler daha sonradan belirlenen tarihler arasında belirtilen yere şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek. Online müracaatlar haricinde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
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İŞKUR

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