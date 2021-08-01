2021 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan hesaplama yöntemi ve P1, P2, P3 puan hesaplama...

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak bilinen KPSS lisans sınavı sonrası adaylar sınav hakkında ve sorular ile ilgili araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları Eylül ayında ilan edilecek. Peki 2021 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, puanlar hangi formüle göre hesaplanıyor?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılmakta olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans mezunları için 1 Ağustos 2021 Pazar günü düzenlendi.

Sınav sonuçlarının 16 Eylül 2021 Perşembe günü açıklanması beklenirken, adaylar KPSS puan hesaplamanın nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya koyuldu.

Sınavda bulunan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, örnek olarak genel yetenek oturumunda, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak adayların standart puanları hesap edilecek.

Adayların ağırlıklı standart puanları (ASP) kullanılarak KPSS puanları hesaplanmakta. KPSS puanlarının hesaplanma işleminde aşağıdaki formül kullanılmakta. Bununla beraber her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olmakta.