2021 LGS tercih ekranı: 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler ne kadar sürecek?

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavı tercihleri bugün yani 5 Temmuz itibariyle yapılmaya başlandı. 30 Haziran 2021 tarihinde LGS sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. LGS 2021 tercihleri e-Okul tercih ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır ve LGS tercihleri ne kadar sürecek?

İşte 2021 LGS tercihleri ekranı...

LGS 2021 sınavı sonrası tercihlerin ne zaman ve nereden yapılacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu olmuştu.

LGS tercihleri ne zaman ve ne kadar sürecek? Heyecanla beklenen LGS tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak. Bu başlayan tercih maratonunda, yapılmış olan tercihler ise mutlaka ilgili olan ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınava girmiş olan ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil olmak üzere tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Eğer Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaz ise, öğrenciler Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranına erişim sağlayamayacak.

Tercih sürecinde öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 farklı grupta tercih yapabilecekler. Merkezî Sınava girmemiş olan öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 farklı grupta tercih yapabilecekler.