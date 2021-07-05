HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 LGS tercih ekranı: 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler ne kadar sürecek?

2021 LGS tercih ekranı: 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler ne kadar sürecek?

05.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran'da düzenlenen ve binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı tercihleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Merakla beklenen LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Öğrenciler tercihlerini e-Okul tercih ekranı üzerinden yapabilecekler. e-Okul LGS tercih robotu da öğrencilere rehberlik yapacak bir kaynak olacak. Peki 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri ne kadar sürecek? İşte 2021 LGS tercih ekranı ve ayrıntılar...

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavı tercihleri bugün yani 5 Temmuz itibariyle yapılmaya başlandı. 30 Haziran 2021 tarihinde LGS sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. LGS 2021 tercihleri e-Okul tercih ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki 2021 e-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır ve LGS tercihleri ne kadar sürecek?

İşte 2021 LGS tercihleri ekranı...

LGS 2021 sınavı sonrası tercihlerin ne zaman ve nereden yapılacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu olmuştu.

LGS tercihleri ne zaman ve ne kadar sürecek?

LGS tercihleri ne zaman ve ne kadar sürecek?
Heyecanla beklenen LGS tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak. Bu başlayan tercih maratonunda, yapılmış olan tercihler ise mutlaka ilgili olan ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Sınava girmiş olan ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil olmak üzere tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Eğer Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaz ise, öğrenciler Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranına erişim sağlayamayacak.
Tercih sürecinde öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 farklı grupta tercih yapabilecekler. Merkezî Sınava girmemiş olan öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 farklı grupta tercih yapabilecekler.

LGS tercih ekranına nasıl erişilir?

LGS tercih ekranına nasıl erişilir?
Tercih ekranına erişmek için bu linke tıklayınız: https://eokulyd.meb.gov.tr/ Sınava katılım sağlamamış olan öğrenciler Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranına erişemeyecektir. LGS sınavı sonrası erişime açılan Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında bulunan okulları belirtmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.