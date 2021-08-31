2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26- 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. Tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişiliyor. İşte ayrıntılar...
2021 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiş ve sınav sonucunun belli olmasının ardından 5- 20 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınmıştı.
YKS tercihlerinin alınmasının ardından yüz binlerce öğrenci tercihlerin açıklanmasını beklemeye koyulmuştu.
YKS tercihleri açıklandı. Tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.
Tercih sonucunu öğrenmek için "http://sonuc.osym.gov.tr" adresine gidip, T.C. Kimlik No ve şifre ile sisteme giriş yapılmalı ve sağ tarafta yer alan "Sonuçlarım" kısmına tıklanmalı.
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