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  4. 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

31.08.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzbinlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı! Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından kontrol ediliyor. ÖSYM'nin internet sitesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26- 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. Tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişiliyor. İşte ayrıntılar...

2021 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiş ve sınav sonucunun belli olmasının ardından 5- 20 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınmıştı.
YKS tercihlerinin alınmasının ardından yüz binlerce öğrenci tercihlerin açıklanmasını beklemeye koyulmuştu.
YKS tercihleri açıklandı. Tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.
Tercih sonucunu öğrenmek için "http://sonuc.osym.gov.tr" adresine gidip, T.C. Kimlik No ve şifre ile sisteme giriş yapılmalı ve sağ tarafta yer alan "Sonuçlarım" kısmına tıklanmalı.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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