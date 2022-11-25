KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 2022 yılı öldürmedi ama süründürdü! Bu yıl en çok zorlanan burçlar

2022 yılı öldürmedi ama süründürdü! Bu yıl en çok zorlanan burçlar

25.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı her açıdan oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Gelen zamlar, depremler, patlamalar ve yaşanan bir sürü şey resmen kıyamet gibi bir yıl yaşattı. Ancak bu yıl tüm kötülüklere rağmen mutlu olmayı başaran burçlarda vardı. 2022 yılı bazı burçlara aşk, para, mutluluk getirirken bazı burçları oldukça hırpaladı. İşte 2022 yılında en çok hasar alan burçlar...

Yılın son iki ayında bu yılı bitirmenin heyecanını yaşarken üzerimizdeki yorgunluğu atmaya çalışıyoruz. Tüm bir yıla dönüp bakıldığında 2022'nin oldukça öğretici olduğu kadar hırpalayıcı olduğunu da görüyoruz. Bu yıl birçok olumsuzluk yaşadıysanız aşağıdaki burçlara sahip olabilirsiniz.

2022 YILINDA EN ÇOK ZORLANAN BURÇLAR

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balık burçlarının oldukça hassas ve kırılgan kalpleri bu yıl büyük darbeler aldı. En yakınlarının gerçek yüzlerini gören Balık burçları 2022 yılında kimseye güvenmemeyi öğrenerek kendi yaralarını kendileri sardı.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Akrep burçları bu yıl tüm bildiklerini unutturacak şeyler yaşadı. Özellikle aşk konusunda birçok Akrep burcunun düzenli ve uzun ilişkisinin bittiği görüldü. Akrep burçları 2023 yılına bambaşka biri olarak başlayacaklar.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Maddiyata verdiği önemle bilinen Boğa burçları bu yıl en büyük hasarı bu alanda yaşadı. Yıl boyunca hesabına dikkat etmek zorunda kalan Boğa burçları 2022 yılında bütçelerini yönetmeyi öğrendi.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan burçlarının kendilerine olan güveni asla sarsılmaz gibi duruyordu. Ancak 2022 yılında kendilerinden beklemedikleri hareketleri sergileyen Aslan burçları karakterlerinin farklı yönlerini keşfettiler. Zorluklara karşı duruşlarını bozmadan devam eden Aslanlar bu yıl ruhsal anlamda 10 yaş yaşlandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Aslan burcu Balık burcu Boğa burcu Aşk zor 2022 burç

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girince...

O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girince...

Ütü kirecini tamamen yok edecek! Çamaşırlarınızı kurtarın

Ütü kirecini tamamen yok edecek! Çamaşırlarınızı kurtarın

Sağlığınızı tehlikeye atıyor! Evdeki küfe kesin çözüm

Sağlığınızı tehlikeye atıyor! Evdeki küfe kesin çözüm

Ebeveynlik stili tartışılıyor: "Çocuklarıma kahve içiriyorum"

Ebeveynlik stili tartışılıyor: "Çocuklarıma kahve içiriyorum"

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.