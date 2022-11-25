2022 yılı öldürmedi ama süründürdü! Bu yıl en çok zorlanan burçlar

Yılın son iki ayında bu yılı bitirmenin heyecanını yaşarken üzerimizdeki yorgunluğu atmaya çalışıyoruz. Tüm bir yıla dönüp bakıldığında 2022'nin oldukça öğretici olduğu kadar hırpalayıcı olduğunu da görüyoruz. Bu yıl birçok olumsuzluk yaşadıysanız aşağıdaki burçlara sahip olabilirsiniz.

2022 YILINDA EN ÇOK ZORLANAN BURÇLAR

BALIK BURCU Balık burçlarının oldukça hassas ve kırılgan kalpleri bu yıl büyük darbeler aldı. En yakınlarının gerçek yüzlerini gören Balık burçları 2022 yılında kimseye güvenmemeyi öğrenerek kendi yaralarını kendileri sardı.

AKREP BURCU Akrep burçları bu yıl tüm bildiklerini unutturacak şeyler yaşadı. Özellikle aşk konusunda birçok Akrep burcunun düzenli ve uzun ilişkisinin bittiği görüldü. Akrep burçları 2023 yılına bambaşka biri olarak başlayacaklar.

BOĞA BURCU Maddiyata verdiği önemle bilinen Boğa burçları bu yıl en büyük hasarı bu alanda yaşadı. Yıl boyunca hesabına dikkat etmek zorunda kalan Boğa burçları 2022 yılında bütçelerini yönetmeyi öğrendi.