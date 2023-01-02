2023 yıllık burç yorumları! Yeni yılda hangi burcu neler bekliyor? İşte 2023 burç yorumları...

2022 yılının bitimiyle birlikte pek çok kişi yeni yıla yepyeni hayaller, arzular ve beklentilerle girdi. Kimileri yeni yılda kendisine yeni hedefler çizdi. “2023 yılında yapılacaklar listelerine” maddeler sıra sıra dizildi. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 2023 yılında burçları neler bekliyor? İşte 2023 yıllık burç yorumları...

İŞTE 2023 YILLIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Cesur bir ateş burcusunuz ama yılınız beklediniz patlamayla başlamıyor. Mars Ocak Ayı’nın başında ikizler burcuna doğru geri hareketine başlıyor. Bu kozmik iklim kişiliğinizi alıştığınızdan daha farklı bir yöne doğru çekecek kimi zaman kendinizi tanıma konusunda zorluk çekebilirsiniz. Yılın ilk birkaç ayında popülaritenizin arttığını fark edeceksiniz sosyal anlamda kendinizi ifade etmek konusunda bu dönemde zirveyi yaşayacaksınız. Hedeflerinize hayallerinize Ulaşabileceğiniz de gerçekten inanmak bu süreçte başarınızın en büyük sırrı olacak. Tüm yıl boyunca güçlü karakterini sayesinde gerçek potansiyelinizi açığa çıkaracak fırsatlarla karşılaşacaksınız kişisel sorunlarınızın üzerine çalışmak için iyi bir fırsat 2023’te aile hayatına son derece karmaşık ancak çözüm odaklı kişiliğiniz sayesinde bu sürece kolaylıkla atlatabileceksiniz. Nisan ortasında burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ve güneş tutulmasını takviminize not ettiğinizden emin olun. Çünkü bu yıl hayallerinize ve hedeflerinize ulaşacağız en önemli ay Nisan olacak. İşler hiç düşünmediğiniz bir hızla kendiliğinden çözülecek.

BOĞA Bu yılki en büyük başarınız zihninizi açıp yeni şeyler denemekten geliyor. venüs yılın ilk günü genişleme evinizde geçiriyor bu da bir sonraki büyük maceraınıza başlama zamanınızın geldiğini bir işaret olarak ortaya çıkıyor. Spontane adımlarınızı sizi nereye götüreceğini bilemeyebilirsiniz ancak büyük yolculuğunuzun bir sonraki adımına başlamak için sabırsızlanıyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdiğinizde uzun vadede karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Uranüs tüm yıl boyunca yine sabit burcunuzda seyahat edecek ve kişiliğinize bazı ilginç dönüşümler getirecek. Bu durum kendinizde daha önce keşfetmediğimiz yönlerinizi keşfetmemize yardımcı olacak. Jüpiter bu yıl Mayıs ayının ortasından yılın sonuna kadar burcunuzda hareket edecek. Bu dönemde kendinizi daha iyi ifade edecek ve bireysel ihtiyaçlarınızla daha çok ilgilenir halde bulacaksınız Ekim ayı sonlarında burcunuzda gerçekleşecek yoğun dolunay ve ay tutulması sırasında duygularınızı gizlemek kolay olmayacak. Tamamen duygularınızla hareket ettiğinizde kendi özgürlük alanınızı bulduğunuzu keşfedeceksiniz. Duygularınızı kendinize saklamak çok fazla sitrese ulaşabilir bu nedenle onları açığa çıkartın.

İKİZLER 2023 yılında odaklanmanız gereken dört tarih var. Bunlar; Ocak ortası, Nisan son, Ağustos sonu ve Aralık ortası... İyi haber şu ki hepsi mantıklı sabit dünya burçlarından geçiyor bu nedenle sakin olun ve bu retro yavaşlamalarında kendinize bir iyilik yaparak iç dünyanıza yönelin. Ayrıntılarla boğuşmak yerine kendi iç sesinizi dinlemeniz bu süreci daha sakin bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktı. Satür’ün Ocak ayından Mart başına kadar Kova burcundaki hareketine devam edecek ve bu durum sizi doğrudan etkileyecek. Hedeflerinize, değerlerinize ve hayallerinize yönelik adımlar atmak isteyeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu süreç içerisinde derin duyguları ve düşünceleri de barındırıyor. Hayatta gerçekten ne istediğinizin özüne inmek ve ona ulaşmak için sağlam bir planlama yapmamız gerekecek. Mayıs sonu ile Haziran sonu arasında kendinizi sosyal anlamda en iyi şekilde ifade ettiğiniz döneme işaret edecek

YENGEÇ Çok derin duygulara, sezgisel ve hassas bir ruha sahipsiniz. Yeni yılın ilk günlerinde duygusal anlamda inişli çıkışlı bir dönem yaşayacaksınız. 2023 yılında kendinizi daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için özel alanlar yarattığınızdan emin olun. Nisan ayının ortasında kariyer bölgenizde bir yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz sonuçları beraberinde getirecek. Bir iş değişikliği yaşayabilirsiniz Ekim ayı ortasında ev ve hane içinde gerçekleşecek yeni ay ve güneş tutulması yaşadığınız yerdeki güven duygusunu sorgulamamıza neden olacak. Bu süreçte taşımayı düşünebilirsiniz. Ekim ayının sonlarında dolunay ve ay tutulması gerçekleşecek ve bu durum sosyal hayatınızı doğrudan etkileyecek uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden haber alabilirsiniz yakın olduğunuzu düşündüğünüz bir kişiyle aranızda gerilim ortaya çıkabilir. Haziran sonu ile Temmuz sonu arasında 2023 yılının dizginlerini elinize alıp hayatınıza yeni bir yön vermek için ciddi adımlar atacaksınız.