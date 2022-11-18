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21-27 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 21-27 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

18.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 21-27 Kasım haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta daha sakin kalmalı.

21-27 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta daha sakin bir hafta bekliyor. Gizemli Akrep burcundan vahşi Yay burcuna geçiş her zaman memnuniyetle karşılansa da, bu yıl her zamankinden daha fazla takdir ediliyor. Bu haftanın astrolojik havası, 2022'nin ikinci yarısı için olabildiğince güzel. 23'ünde Yay burcundaki yeni ay, özgürlük ve fırsat gezegeni Jüpiter'in aynı gün direkt olarak istasyonlara girmesi nedeniyle burçlara iyi gelecek.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

21-27 KASIM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

Yay burcundaki uğurlu yeni ay uzun yolculuklar için destekleyici oluyor. Ailenizle tatilleri atlayıp yüksek lisans başvuruları üzerinde çalışıyorsanız, bu ay aynı zamanda size öğretmenler veya akıl hocaları ile bağlantı kurma, maneviyata girme ve eğitim fırsatlarını keşfetme şansı sunar. Hepsini nasıl karşılayacağınız hala bir soru, ama en azından bu hafta için vizyona odaklanın.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU

Yay burcundaki yeni ay, paylaşılan kaynaklar sektörünüze düşüyor. Yeni aylar yeni başlangıçlar sağlar ve bu, borçları temizlemek ve bagajı bırakmak içindir. Bu yıl çok şey yaşadınız ve bu hafta yükü tek başınıza taşımak zorunda olmadığınız size hatırlatılıyor. İçinize kapanıp bazı şeyleri yeniden düşünmenin zamanı geldi.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu hafta hem profesyonel hem de özel hayatınızda birçok heyecan verici gelişmeyi beraberinde getiriyor. 23'ünde Yay burcundaki yeni ay, ortaklık sektörünüze düşüyor ve iş veya romantik bir ilişki için yeni bir çağın şafağını başlatıyor. İster tatil için eve bir sevgili getiriyor olun, ister müşterileriniz için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor olun, sinirler yüksek ama bağlantıdan kazanılacak çok şey var.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

Yeni yılına başlarken kaosunun ortasında sizi sinirli tutacak şey, sağlıklı bir rutindir. Bu ister sabah 10 dakikalık yatak yogası, ister öğleden sonra hızlı bir koşu veya her gece yorgunluk atarken kitap okuyun. Bu, bir etkileyicinin planını takip etmek veya kız kardeşin için neyin işe yaradığını yapmakla ilgili değil, senin için neyin işe yaradığıyla ilgili. 23'ünde Yay burcundaki yeni ay, hayatınıza uyan alışkanlıklar edinme fırsatıdır.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU

Biraz eğlence işe yarayabilir. Neyse ki, bu ay yaşadığınız tüm iş ve aile dramasından sonra, 23'ünde Yay burcundaki yeni ay, yaratıcı ve romantik yaşamınızda yeni bir başlangıç sunuyor. Bu hafta sonu, içinizdeki çocukla (veya içinizdeki gençle!) bağlantı kurmak, çocuklarınızla vakit geçirmek ve hatta eski bir şehir kaçamağıyla bir randevu ayarlamak içindir.

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