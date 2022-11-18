21-27 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 21-27 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

21-27 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta daha sakin bir hafta bekliyor. Gizemli Akrep burcundan vahşi Yay burcuna geçiş her zaman memnuniyetle karşılansa da, bu yıl her zamankinden daha fazla takdir ediliyor. Bu haftanın astrolojik havası, 2022'nin ikinci yarısı için olabildiğince güzel. 23'ünde Yay burcundaki yeni ay, özgürlük ve fırsat gezegeni Jüpiter'in aynı gün direkt olarak istasyonlara girmesi nedeniyle burçlara iyi gelecek.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.