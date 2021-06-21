21 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak koronavirüs vaka ve ölüm sayıları paylaşılmaya devam ediliyor. Bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgınındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Bugüne ilişkin yayınlanacak listedeki güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. 21 Haziran 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

21 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇİLDİ Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda geçilen normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar günlük vaka oralarını yakından takip etmeye devam ediyor.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU Önceki güne ait günlük koronavirüs tablosunda yer alan bilgiye göre 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıkarken 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlara geçti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR Ağır hasta sayısı 813 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.