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21 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

21.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir tesiri altında olduğumuz koronvirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları günlük olarak açıklanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi sitelerinde paylaşılan günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak koronavirüs vaka ve ölüm sayıları paylaşılmaya devam ediliyor. Bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgınındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Bugüne ilişkin yayınlanacak listedeki güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. 21 Haziran 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

21 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇİLDİ

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇİLDİ
Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda geçilen normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar günlük vaka oralarını yakından takip etmeye devam ediyor.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Önceki güne ait günlük koronavirüs tablosunda yer alan bilgiye göre 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıkarken 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlara geçti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

İYİLEŞEN HASTA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Ağır hasta sayısı 813 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

AŞILAMA HIZ KAZANDI

AŞILAMA HIZ KAZANDI
Öte yandan ülkemizde aşılamaların başlaması ve hız kazanması ile hastalık oranlarındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tablosundan inceleniliyor.
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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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