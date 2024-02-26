2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor... "Bunlar daha başlangıç" diyerek uyardı: Ekstrem sıcaklıklar, istila, hasat sorunu!

Hava durumuyla ilgili son tahminler yakından takip edilirken, özellikle son günlerde artan sıcaklıklar endişe yarattı. Şubat ayı ortasından bu yana ısınan havalar doğanın da dengesini bozdu. Ağaçlar erkenden çiçek açarken, sıcak havayı gören kendini piknik alanlarına, sahil kenarlarına attı. Kış aylarının geçmiş yıllara oranla sıcak geçmesi birçok endişeyi de beraberinde getirdi. 1880 yılından bu yana en sıcak yıl ilan edilen 2023’ün ardından 2024 yılında da sıcaklıkların artarak devam etmesi akıllarda soru işaretleri yaratırken; İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dünyanın iklim açısından bilinmez bir bölgeye girdiğini belirterek uyardı: "Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Artık rayından çıktı, bunlar daha başlangıç!"
Hava durumuyla ilgili her yeni gün artan sıcaklıklar endişe yaratmaya başladı. Özellikle Şubat ayının ortasından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, her yıl beyaza bürünen bölgelerde bu yıl kar yağışı yüzünü göstermedi. Yalnızca çok yüksek kesimler kar yağışıyla buluşabildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. 5 günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artan sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.
MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Konuyla ilgili Posta'ya açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu sene tam bir iklim krizinin yaşandığını belirterek, “2023 yılının yüzey sıcaklığının normallerin çok üzerinde bir değer olduğunu ve 1880’li yıllardan bu yana ölçülen en sıcak yılı oldu” ifadelerini kullandı.
Bu sıcaklık rekorunun dünyada mevcut bulunan küresel ısınma ve etkisi hala devam eden El Nino’nun birleşerek sebep olduğunu söyleyen Dr. Bozyurt, “Bu sene yalnızca ülkemizin doğusunda yüksek kesimlerde kar göründü. El Nino yılları genel olarak yağışlı geçti, kar olmasa da yağış sıkıntısı yaşanmadı” diyerek önümüzdeki dönemde herhangi bir kuraklık tehlikesinin söz konusu olmadığına dikkat çekti.