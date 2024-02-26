2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor... "Bunlar daha başlangıç" diyerek uyardı: Ekstrem sıcaklıklar, istila, hasat sorunu!

Hava durumuyla ilgili son tahminler yakından takip edilirken, özellikle son günlerde artan sıcaklıklar endişe yarattı. Şubat ayı ortasından bu yana ısınan havalar doğanın da dengesini bozdu. Ağaçlar erkenden çiçek açarken, sıcak havayı gören kendini piknik alanlarına, sahil kenarlarına attı. Kış aylarının geçmiş yıllara oranla sıcak geçmesi birçok endişeyi de beraberinde getirdi. 1880 yılından bu yana en sıcak yıl ilan edilen 2023’ün ardından 2024 yılında da sıcaklıkların artarak devam etmesi akıllarda soru işaretleri yaratırken; İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dünyanın iklim açısından bilinmez bir bölgeye girdiğini belirterek uyardı: "Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Artık rayından çıktı, bunlar daha başlangıç!"



