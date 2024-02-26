HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor... "Bunlar daha başlangıç" diyerek uyardı: Ekstrem sıcaklıklar, istila, hasat sorunu!

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor... "Bunlar daha başlangıç" diyerek uyardı: Ekstrem sıcaklıklar, istila, hasat sorunu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.02.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava tüm yurtta etkisini artırdı. Şubat ayında sıcaklıklar adeta tırmanışa geçerken, doğanın da dengesi bozuldu. Ağaçlar erkenden çiçek açmaya başladı. 1880 yılından beri en sıcak yıl ilan edilen 2023’ün ardından 2024'te de sıcak havalar endişe yaratırken, uzmanlar iklim krizine işaret etti. Yaşadığımız kış mevsimi için modellerin oldukça şaşırtıcı çıktığını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt "Bunlar daha başlangıç. 2100 yılına kadar sıcaklıkların artacağına dair kanıtlar var" dedi.

Hava durumuyla ilgili son tahminler yakından takip edilirken, özellikle son günlerde artan sıcaklıklar endişe yarattı. Şubat ayı ortasından bu yana ısınan havalar doğanın da dengesini bozdu. Ağaçlar erkenden çiçek açarken, sıcak havayı gören kendini piknik alanlarına, sahil kenarlarına attı. Kış aylarının geçmiş yıllara oranla sıcak geçmesi birçok endişeyi de beraberinde getirdi. 1880 yılından bu yana en sıcak yıl ilan edilen 2023’ün ardından 2024 yılında da sıcaklıkların artarak devam etmesi akıllarda soru işaretleri yaratırken; İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dünyanın iklim açısından bilinmez bir bölgeye girdiğini belirterek uyardı: "Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Artık rayından çıktı, bunlar daha başlangıç!"


Youtube

Hava durumuyla ilgili her yeni gün artan sıcaklıklar endişe yaratmaya başladı. Özellikle Şubat ayının ortasından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, her yıl beyaza bürünen bölgelerde bu yıl kar yağışı yüzünü göstermedi. Yalnızca çok yüksek kesimler kar yağışıyla buluşabildi.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. 5 günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artan sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

“1880’Lİ YILLARDAN BERİ EN SICAK YIL”

“1880’Lİ YILLARDAN BERİ EN SICAK YIL”

Konuyla ilgili Posta'ya açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu sene tam bir iklim krizinin yaşandığını belirterek, “2023 yılının yüzey sıcaklığının normallerin çok üzerinde bir değer olduğunu ve 1880’li yıllardan bu yana ölçülen en sıcak yılı oldu” ifadelerini kullandı.

EL NİNO ETKİSİ

EL NİNO ETKİSİ

Bu sıcaklık rekorunun dünyada mevcut bulunan küresel ısınma ve etkisi hala devam eden El Nino’nun birleşerek sebep olduğunu söyleyen Dr. Bozyurt, “Bu sene yalnızca ülkemizin doğusunda yüksek kesimlerde kar göründü. El Nino yılları genel olarak yağışlı geçti, kar olmasa da yağış sıkıntısı yaşanmadı” diyerek önümüzdeki dönemde herhangi bir kuraklık tehlikesinin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... Gözündeki morluk dikkat çekti

Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... Gözündeki morluk dikkat çekti

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama...

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama...

Ankara'da fırtınada feci ölüm! Görüntüler dehşete düşürdü

Ankara'da fırtınada feci ölüm! Görüntüler dehşete düşürdü

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.