24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosu merak edilmeye devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından koronavirüs salgınındaki günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı 24 Haziran tablosunun açıklanıp, açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Günlük vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'de günlük olarak vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor.

SALGINDAKİ SON DURUM MERAK EDİLİYOR Kademeli normalleşme sürecine geçilmesi ile vaka sayılarındaki son durum merak konusu olurken salgındaki son durum araştırılmaya devam ediliyor.

AŞILAMADA İLK 9 ÜLKE ARASINDA YER ALDIK Son zamanlarda aşılama hız kazanarak dünyada en çok aşı yapılan ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldığımız açıklandı.