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24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

24.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'ınca resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaklaşık olarak bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınına ilişkin tabloda günlük vaka ve ölüm sayılarına yer veriliyor. Peki 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosu merak edilmeye devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından koronavirüs salgınındaki günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı 24 Haziran tablosunun açıklanıp, açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Günlük vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye'de günlük olarak vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor.

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SALGINDAKİ SON DURUM MERAK EDİLİYOR
Kademeli normalleşme sürecine geçilmesi ile vaka sayılarındaki son durum merak konusu olurken salgındaki son durum araştırılmaya devam ediliyor.

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Son zamanlarda aşılama hız kazanarak dünyada en çok aşı yapılan ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldığımız açıklandı.

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Bu gelişmeler beraberinde ise yeni kararlarda sokağa çıkma, seyahat yasaklarının sona ereceği söylendi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşılamanın yüzde 70'lere ulaştığı takdirde maskelerinde kaldırılacağının sinyalini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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