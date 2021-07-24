24 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Çekiliş sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Haftada 3 kez gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi şans oyunu sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.