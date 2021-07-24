24 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Çekiliş sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Haftada 3 kez gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi şans oyunu sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.
24 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor.
21 Temmuz Çarşamba gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar: 8-22-52-60-83-89-39 olmuştu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
24 Temmuz 2021 Cumartesi çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
24 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş bittiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.