26 Eylül - 2 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 26 Eylül haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

26 Eylül - 2 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 26 Eylül - 2 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

26 EYLÜL - 2 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ 25'inde yeni ay, ortaklık sektörünüze düşüyor, bu da taahhütler söz konusu olduğunda yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldiği anlamına geliyor. (Bu romantik bir başlangıç veya iş yerinde yeni bir ortaklık olabilir.) Şu anda her türlü sözleşme imzalanıyor ve hayırlı bir başlangıç yapılıyor. Aşk arıyorsanız, Venüs'ün 29'unda Terazi'ye girişi, bazı yüksek kaliteli potansiyel randevuları çekmenize yardımcı olur.

BOĞA 25'inde yeni ay, günlük çalışma sektörünüze düşüyor, bu da ev veya ofisinizi toplamanın ve daha yumuşak bir iş akışı bulmanın zamanının geldiği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, özellikle gününüze daha fazla sakinlik ve meditasyon getiren düzenli bir fitness veya sağlık rutinine girmeniz (veya geri dönmeniz) için bir fırsattır. 29'unda, yönetici gezegeniniz Venüs'ün Terazi'ye girişi, basit şeylerde daha fazla güzellik bulmanıza yardımcı olur.

İKİZLER Aşk ufukta olabilir, İkizler. 25'indeki yeni ay, romantizm ve yaratıcılık sektörünüze düşüyor; bu, uygulamalara geri dönme, akustik gitarınızı alma veya suluboya yaparak sadece birkaç saat tembellik yapma zamanınızın geldiği anlamına geliyor. Son zamanlarda çok fazla enerjiniz var ve bunun bir kısmını grup sohbetinizde atıp tutmak yerine sanatsal bir projeye yönlendirmek iyi olabilir.

YENGEÇ 25'inde yeni ay, ev ve aile sektörünüze düşerken, uzun zamandır gecikmiş olan yeni eve taşınma partisi düzenlemenin, bir apartman dairesi aramanın, yatak odanızın mobilyalarını yenilemenin veya nihayet o soy araştırma projesine başlamanın tam zamanı. Kariyerinizde işler gelişiyor, ancak bu hafta özel hayatınızın kamusal hayatınız kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.