27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreç için sonuçların öğrenileceği yer araştırılıyor. Peki 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı POMEM mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Polislik sözlü mülakatlarına katılım sağlamış olan adaylar, "POMEM sonuçları açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor.

POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonucu puanının %50'sinin toplamından oluşuyor.

Toplam 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek ve sorgulama yapılacak.