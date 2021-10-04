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27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı POMEM mülakat sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Polislik sözlü mülakatlarına katılmış olan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini ve nereden öğrenileceğini araştırmaya koyuldu. Peki 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreç için sonuçların öğrenileceği yer araştırılıyor. Peki 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı POMEM mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Polislik sözlü mülakatlarına katılım sağlamış olan adaylar, "POMEM sonuçları açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor.
POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonucu puanının %50'sinin toplamından oluşuyor.
Toplam 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek ve sorgulama yapılacak.
POMEM mülakat sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz duyurulmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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