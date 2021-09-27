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  4. 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

27 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

27.09.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün yapılacak. Peki 27 Eylül Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 27 Eylül 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Son olarak devreden ikramiye 65.789.144 TL olmuştu. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 27 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

27 EYLÜL PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 4, 22 ,24 ,27, 72 ,77, 32 olmuştu. Devreden büyük ikramiye son olarak 65.789.144 TL oldu.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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