27 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 27 Eylül 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Son olarak devreden ikramiye 65.789.144 TL olmuştu. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 27 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

27 EYLÜL PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 4, 22 ,24 ,27, 72 ,77, 32 olmuştu. Devreden büyük ikramiye son olarak 65.789.144 TL oldu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar