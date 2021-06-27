27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Mayıs ayında iki gün olarak uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların pazar günü kalkacağına dair açıklama yapmıştı. Peki pazar günü yasak var mı? Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...