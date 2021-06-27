27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Mayıs ayında iki gün olarak uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların pazar günü kalkacağına dair açıklama yapmıştı. Peki pazar günü yasak var mı? Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...
27 Haziran Pazar sokağa çıkmak yasak mı?
Haziran ayının son pazarı olan 27 Haziran Pazar (bugün) günü sokağa çıkma yasağı son kez uygulanacak.
Temmuz ayına geçilmesiyle, haziran ayında uygulanan pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı kalkacak.
Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının pazar günü kalkmasının yanında, temmuz ayında hafta içi de herhangi bir kısıtlamanın uygulanmayacağını dile getirdi.
Temmuz ayı itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları artık uygulanmayacak. Ancak bugün (27 Haziran Pazar) sokağa çıkmak yasak olacak.
SEYAHAT KISITLAMALARI
1 Temmuz'dan itibaren şehir içi toplu taşıma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak.