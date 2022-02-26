28 Şubat - 6 Mart haftası burçları neler bekliyor? 28 Şubat haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

28 Şubat - 6 Mart haftasında burçlar yaşanan yoğunluktan ötürü çok yorulacak. 28 Şubat - 6 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının çoğu yeni kazanç kapıları arayışına giriyor. 28 Şubat haftasının gündemini, Balık Yeniayı ve Venüs-Mars-Plüton birlikteliği belirleyecek. Sert gelişmeleri ve aynı zamanda bireysel olarak karşılaşacağımız güzel fırsatları içeren ilginç bir hafta. Peki 28 Şubat - 6 Mart haftası haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

28 ŞUBAT - 6 MART HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Sevgili Koç burçları, önünüzde çok yoğun bir hafta sizi bekliyor. Haftanın ilk günlerinde iş hayatınız çok hareketli olacak. 28 Şubat tarihinde duygusal olarak sevineceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Finansal olarak ödüllendirici bir fırsatı kendinize çekebilirsiniz. Ne istediğinize odaklanan ve harekete geçin. Aynı zamanda bir iş görüşmesi yapmak veya bir iş aramak için web sitesinde özgeçmişinizi yayınlamak için harika bir gün. Kendinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Haftanın ortasına doğru kendinizi duvara toslanmış gibi hissedeceksiniz. Derin bir nefes alın ve sinirlenmeden günü tamamlamaya çalışın. Yeni ay duygularınızı daha yoğun hissetmenize neden olacak sevgili Koç burçları. Kalbinizin ne istediğine emin olamıyorsanız karar vermek için acele etmeyin. Geçmiş ilişkilerinizi gözden geçirerek almanız gereken dersleri bir daha düşünmek iyi gelebilir. Hafızanızda gezinmek sizi üzebilir ancak gelecek için kararlı adımlar atmanıza yardımcı olabilir. İlişkisi olmayan Koç burçları, etrafınızdaki potansiyel adayları ciddi bir gözle süzme zamanı gelmiş olabilir. Sadece sizin için önemli olan platonik ilişkilerden ödün vermediğinizden emin olun. Şu anda bir ilişkiniz varsa arkadaşlarınızla tanıştırabilirsiniz.

BOĞA BURCU Sevgili Boğa burçları, şapkanı çıkarıp düşünmen gereken bir hafta. 28 Şubat Pazartesi günü, ne istediğinizi bilerek güne başlayacaksınız. Önünüzdeki plan hazır, atmanız gereken adımları atmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan desteği yolda bulacaksınız. Ne öğrenmen gerektiğini, nasıl çalışacağını ve kimden, neyi öğrenmek istediğini biliyorsun. Artık kendinizi özgürleştirme, sıkışmış, sıkıcı ve genel olarak istikrarsız bir durumdan kendinizi kurtarma yeteneğine sahipsiniz. Tabii ki, tüm süreç bir günden uzun sürecek. Ama şimdi başlayabilirsin. Bu ay tutulması sırasında ilişkileriniz biraz yoğun olabilir. Ancak yaşananları kişisel algılamamaya çalışın. Kendinize biraz zaman ayırın ve artık size hizmet etmeyen insanları veya durumları serbest bırakmaktan korkmayın. Arkadaş çevrenizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Etrafınızı ne kadar pozitiflikle kuşatırsanız, bu dünyada ve topluluğunuzda o kadar yükselirsiniz. Arkadaş grubunuzu genişletmek istiyorsanız, bir sanat dersine kaydolmayı veya sizinle benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak özel bir ilgi grubu bulmayı düşünün.

İKİZLER BURCU Sevgili İkizler burçları, yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Her şeyi rayına koyabilmek için kılı kırk yaracaksınız. Geleceğinize yatırım yapma isteğiniz sizi yeni yollara sürükleyebilir. Mantıktan çok sezgilerinizle hareket edebilirsiniz. Tüm olasılıkları masaya yatırarak ilerlerseniz daha doğru ilerleyebilirsiniz. Planlanmış gizli bir toplantınız olabilir. Rakip bir şirketle iş görüşmesi yapıyor olabilirsiniz. Yasakları göz ardı etmeyin ve durulması gerektiği yerde şansınızı zorlamayın. Zararlı çıkabilirsiniz. İlişkisi olan İkizler burçları, bu hafta sevdiğinize ukalalık yapmamaya çalışın. Duygularınız yüzünden ilişkinizi zor bir dönemece sürüklemeyin. Kendi duygularınızla sevgilinizin duygularını dengelemeye çalışmalısınız. Ağır sorumluluklar taşıyorsanız kendinize karşı nazik olun. Ufak molalar vererek rahatlamaya çalışın. Hayatınızdaki insanlara değer verdiğinizi göstermenin bir yolunu bulmalısınız.

YENGEÇ BURCU Sevgili Yengeç burçları, yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Eğer aşkı arıyorsanız bu hafta şansınız yaver gidebilir. Online flört uygulamalarını aktif hale getirmenin tam zamanı. Bir süredir yakınlaşmak istediğiniz biri kendiliğinden size doğru gelebilir. Ayın ilk günü dilek dilemeyi unutmayın. Bu dilek şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşebilir. Haftanın ortasına doğru bol bol hayır kelimesini duyabilirsiniz. Yaşanacak olan hayal kırıklıklarının üzerinde çok durmamaya çalışın. Bunun şu anda çalmak için doğru kapı olmadığının bir işareti olarak kabul edin. Devam edin ve yakında daha iyi hissedeceksin. İlişkilerinizde bol bol iletişim akışı olacak. Çok sosyal olacaksınız. Bu esnada sohbetine hayran olacağınız biriyle muhabbeti ilerletebilirsiniz. Yansımaların sizi sürüklemesine izin vermeyin ve adımlarınızı sağlam atmaya çalışın. İlişkilerinizdeki duygusal alışverişi hesaba katmak ve karşılığında aldığınızdan fazlasını vermediğinizden emin olmak için iyi bir zaman olabilir. Diğer taraftan, ilişkilerinizde bencil olmadığınızdan emin olmak isteyeceksiniz. Ne olabileceğini asla bilemezsiniz, bu yüzden bu hafta açık fikirli ve kalpli olmak çok önemlidir.