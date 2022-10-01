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3-9 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 3 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

01.10.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 3-9 Ekim haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu retro bitişi bir rahatlama bekliyor. Ancak bazıları için kara bulutlar devam ediyor.

3-9 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları retro sonrası bir rahatlama yaşayacak. 3-9 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

3-9 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Bahardan bu yana bazı büyük kariyer veya yaşam tarzı değişiklikleri planlıyorsun. Yeteneklerin olduğunu biliyorsun ama kendini ortaya koyacak cesaretin var mı? 8'inde, Plüton istasyonları halka açık imaj sektörünüze yönlendirilirken, vizyona girmeyi bırakıp o şeyi yapmaya hazırsınız. Kişisel gücünüze dokunmak korkutucu olabilir, ancak istediğinizi elde etmeniz için gerekli.

BOĞA

BOĞA
Geçen yıl (ve aslında son on yılda) hayatınızın büyük bir kısmı zihninizi genişletmeye adandı. İster ruhsal bir yolda olun ister yüksek lisans eğitiminin derinliklerinde olun, ister ailenizdeki kültürel boşlukları dolduruyor olun, her zaman bir öğrenme eğrisi vardır. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, bu görevleri nasıl daha az iş ve daha çok eğlence hakkında yapacağınızı hatırlayacaksınız. Bunu yapmak istediğiniz için yaptığınızı unutmayın.

İKİZLER

İKİZLER
Merkür retrosu nihayet sona eriyor, bu sizin için harika bir haber! Son birkaç haftayı geçmişten size neşe getiren şeyleri hatırlayarak geçirdiniz ve şimdi saklamak istediğiniz şeyleri şimdinize entegre etme zamanı. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, bir aile sırrı şeklinde ilginç bir keşif daha elde edersiniz. Dramatik olabilir veya büyükannenizin en sevdiği çorba tarifi olabilir. Rahatlatıcı yiyecekler yapın ve topladığınız şeyler üzerinde düşünün.

YENGEÇ

YENGEÇ
Son bir yıldır (ve gerçekten son on yıldır), yapmak istedikleriniz sürekli olarak çöküyormuş gibi hissediyorsunuz. Belki romantik ortaklıklarınız istikrarlıdır, ancak iş sözleşmeleriniz sürekli olarak dağılıyor ya da tam tersi. 8'inde, Plüton istasyonları direkt olarak devam ederken, devam eden bir çatışma veya müzakerede istediğinizi savunma cesaretini buluyorsunuz. İlişkiler iş birliği gerektirir, bu yüzden kendi fikirlerinizi ve gücünüzü inkâr etmeyin.

ASLAN

ASLAN
2'sinde, Merkür istasyonları para sektörünüze yönlendirilecek ve dikkatinizi ağustos sonunda bıraktığınız bazı finansal yükümlülüklere getirecek. Bazen sorun, harcamaları azaltarak veya bir yan iş yaparak çözülür, ancak diğer zamanlarda daha fazlasını istemeniz gerekir. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, zam isteme zamanının geldiğine dair net bir mesaj alırsınız.
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