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  4. 3 büyükşehir üç farklı sonuç! Son seçim anketinde tablo tersine döndü, fark açıldı: İstanbul, Balıkesir, Adana...

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Son seçim anketinde tablo tersine döndü, fark açıldı: İstanbul, Balıkesir, Adana...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.03.2024 15:31
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İstanbul, Balıkesir ve Adana'da seçim yarışı kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim anketinde İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum karşısında; Balıkesir'de AK Parti'li Yücel Yılmaz'ın Ahmet Akın karşısında ve Adana'da AK Parti'li Fatih Mehmet Kocaispir'in Zeydan Karalar karşısında önde olduğu görülürken, son yapılan ankette ibre terse döndü. Gezici Araştırma'nın açıkladığı seçim anketinde 3 büyükşehirde yarışı önde götüren isimlerin değişti, oy farkları dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde en çok merak edilen büyükşehirler arasında gösterilen İstanbul, Balıkesir ve Adana ile ilgili seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MAK Araştırma tarafından açıklanan yerel seçim anketinde İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Balıkesir'de AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın, Adana'da AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önde olduğu görülmüştü. Gezici Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde ise üç büyükşehirde de ibre tamamen terse döndü. İşte tüm detaylar...

Yerel Seçim 2024

Geçtiğimiz günlerde açıklanan anket sonuçlarında İstanbul'da CHP'nin mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayı Murat Kurum'un birkaç puan önünde olduğu görülmüştü.

YÜZDE 0.6 PUAN FARKIYLA İSTANBUL'DA KURUM ÖNDE

YÜZDE 0.6 PUAN FARKIYLA İSTANBUL'DA KURUM ÖNDE

Gezici Araştırma, tarafından 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Gezici anketine göre Kurum; yüzde 0,6 puanla İmamoğlu'nun önünde yer aldı.


Açıklanan sonuçlara göre İstanbul'daki son durum şöyle;

Açıklanan sonuçlara göre İstanbul'daki son durum şöyle;

AK Parti adayı Murat Kurum- Yüzde 44.1

CHP adayı Ekrem İmamoğlu - Yüzde 43,5

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş - Yüzde 4.1

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seçim anketi Adana Balıkesir İstanbul Seçim 2024
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