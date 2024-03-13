3 büyükşehir üç farklı sonuç! Son seçim anketinde tablo tersine döndü, fark açıldı: İstanbul, Balıkesir, Adana...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde en çok merak edilen büyükşehirler arasında gösterilen İstanbul, Balıkesir ve Adana ile ilgili seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MAK Araştırma tarafından açıklanan yerel seçim anketinde İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Balıkesir'de AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın, Adana'da AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önde olduğu görülmüştü. Gezici Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde ise üç büyükşehirde de ibre tamamen terse döndü. İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde açıklanan anket sonuçlarında İstanbul'da CHP'nin mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayı Murat Kurum'un birkaç puan önünde olduğu görülmüştü.
Gezici Araştırma, tarafından 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Gezici anketine göre Kurum; yüzde 0,6 puanla İmamoğlu'nun önünde yer aldı.
AK Parti adayı Murat Kurum- Yüzde 44.1
CHP adayı Ekrem İmamoğlu - Yüzde 43,5
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş - Yüzde 4.1