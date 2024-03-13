3 büyükşehir üç farklı sonuç! Son seçim anketinde tablo tersine döndü, fark açıldı: İstanbul, Balıkesir, Adana...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde en çok merak edilen büyükşehirler arasında gösterilen İstanbul, Balıkesir ve Adana ile ilgili seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MAK Araştırma tarafından açıklanan yerel seçim anketinde İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Balıkesir'de AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın, Adana'da AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önde olduğu görülmüştü. Gezici Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde ise üç büyükşehirde de ibre tamamen terse döndü. İşte tüm detaylar...

