31 Ocak – 6 Şubat haftası burçları neler bekliyor? 31 Ocak haftası burç yorumları

31 Ocak – 6 Şubat haftasında burçlar kontrol kendilerinde sansalar da arada bir kontrolü kaybediyorlar. Şubat ayının başlamasıyla birlikte, haftanın akışını belirleyecek olan Kova Yeniayı gerçekleşecek. 31 Ocak – 6 Şubat haftasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının çoğu beklenmeyen olaylarla karşılaşabilir. Peki 31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

31 OCAK - 6 ŞUBAT HAFTASI BURÇ YORUMLARI

1-KOÇ Koç burçları 30 Ocak haftasına adeta enerji patlaması yaşayarak başlıyor. Yakın zamanda tanıştığınız biriyle muhabbeti ilerletme ihtimaliniz var. Yeni bir arkadaş grubuna karışmak üzeresiniz. Beklenmedik değişiklikler sizi besleyecek. O yüzden yenilikler karşısında tedirgin olmayın, onları kucaklayın. 1 Şubat Koç burçlarına tüm yıl için bir enerji değişimi getiriyor. Bu yeni enerjinin fazla geldiğini düşünebilirsiniz. Aslında çok uyumlusunuz. Meraklı, yaratıcı ve yüzleşmeden geri adım atmayan bir havaya bürünebilirsiniz. Sadece hedefe ulaşırken aceleci olmayın. İki kere düşünüp bir kere adım atın. Yeni ay size yeni bir perspektif kazandırıyor. Bu sayede ilişkilerinize daha geniş açıdan bakmaya başlayacaksınız. 1 Şubat’tan sonra kim yalan, kim gerçek dost görme şansınız olacak. Ortaya çıkacak olan kıskançlıklar bazı arkadaş sandığınız kişilerin aslında sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmediklerini anlamanızı sağlayacak. Bu hafta uzun vadeli ilişkinin kapısı açılıyor. Koş burçları gözlerini dört açmalı: Hayatınız aşkı size doğru geliyor.

2-BOĞA Rüzgâr ne kadar sert eserse essin Boğa burçları, bu hafta yıkılmıyor hep ayakta. Doğru olana bağlı kalmak senin doğanda var. Verimli ve karlı sonuçlar getiren pragmatik kararlara odaklanırsanız kazanan siz olacaksınız. Bazı kapıların kapanacağı ama yeni kapıların açılacağı değişiklikler yolda. Yıl için hedeflerinizin haritasını çıkarmak için iyi bir zaman. Bırakın kargaşa olduğu gibi geçsin gitsin. Kargaşa geçince senin zamanın geliyor sevgili Boğa burcu. Biraz sakin kalman gereken bir hafta olabilir.

3-İKİZLER Yeni bilgiler peşinde koşamaya başlayacak olan İkizler burçları, bu hafta aynı zamanda maneviyatlarını güçlendirmek isteyecekler. Manevi bir aydınlanma yaşayacak olan İkizler burçları, içsel bir yolculuk yaparak güçlerini topluyor. Zihninizi meşgul edecek sosyal medya, oyunlar, cep telefonu bildirimlerini bir süreliğine kapatmayı düşünebilirsiniz. Fikirlerinizi unutmamak için kağıda dökmek isteyebilirsiniz. Bir projeden diğerine atlarken moraliniz bir hayli yüksek olacak. İkizler burçları bu hafta eski kıyafet ve eşyalarını satma işine girişmeyi düşünecek. Belki de hemen yapacak! Ofiste, sınıfta ve ilişkilerinizde en hassas olduğunuz konu eşitliktir İkizler burcu. İkizler burçları bu hafta, kendisine hak ettiği saygıyı gösteren ve göstermeyenleri deşifre edecek. Hak ettiğiniz zammı isteyin. Kendine inanmayı seçtiğin ve elinden gelenin en iyisini yaptığın sürece, herkes seni takip etmeye başlayacak. Kendinizden emin olmak, başkalarıyla sınırlar belirlemenizi gerektirir. Arkadaşlarınızla aranızda yaşanacak dramatik olaylardan uzak durmaya çalışın.

4-YENGEÇ Sevgili Yengeç burçları, bu hafta kuracağın yeni bağlantılarla yeni bir şeyler inşa ediyorsun. Bu iş kurmak olabilir, ev almak veya yatırım yapmak olabilir. Becerilerinizi bir araya getirerek büyük ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu işler hakkında kafa yorarken kendinize iyi bir iş programı hazırlamayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde "toplantılarınız" kahve sohbetlerine ve saatlerce süren kahkahalarla geçecektir. Yengeç burçları, 2022'de hayallerini gerçeğe dönüştürecek adımları atmaya hazır olabilir. Sadece ihtiyacınız olanlarla devam edin. Fazlalıkları ortadan kaldırın. Bu yıl size mutluluk ve refah verecektir. Doğası gereği temkinli olan Yengeç burçları, bu hafta konfor alanlarından çıkabilir. Aşk söz konusu olduğunda koruyucu zırhınızı üzerinizden atmaya hazırsınız. Korkularınızı bir kenara bırakın ve herkesin iç ve dış güzelliğinizi görmesine izin verin. Sert dış görünüşünüz cesaretle dolacak. Ay ışığının altında parlayacak ve gökyüzündeki en parlak yıldız olacaksınız. Eğer zorlandığınız bir ilişkideyseniz konuşarak çözebilirsiniz. Bazı konularda ona sert davrandığınızı fark edebilirsiniz.