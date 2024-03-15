36 saatlik elektrik kesintisi isyan ettirdi! Esnaf kepengi kırdı: "500 bin liralık et ziyan oldu"

Esenyurt'ta 36 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle bazı esnaf iş yerini açamadı. Kimi mahalle sakinleri evlerinin soğumasından şikayet etti. Esnaf Fethi Gökmen "Kepengi kırdım. Ben burayı açmasam yarın ne yapacağım, nasıl kira ödeyeceğim" diyerek isyan etti. Elektrik arızası 36 saatin ardından giderilebildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

