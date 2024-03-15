36 saatlik elektrik kesintisi isyan ettirdi! Esnaf kepengi kırdı: "500 bin liralık et ziyan oldu"

Esenyurt'ta 36 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle bazı esnaf iş yerini açamadı. Kimi mahalle sakinleri evlerinin soğumasından şikayet etti. Esnaf Fethi Gökmen "Kepengi kırdım. Ben burayı açmasam yarın ne yapacağım, nasıl kira ödeyeceğim" diyerek isyan etti. Elektrik arızası 36 saatin ardından giderilebildi.
Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Ormanlı Caddesi'nde dün saat 04.20 sıralarında bir elektrik dağıtım şirketi enerji sorunu olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren elektrik dağıtım şirket ekipleri arızayı tespit etmek için 09.00 sıralarında çalışmalara başladı. Farklı noktalarda arıza tespiti yapan ekipler, çalışma alanını genişletti.
Uzun süredir elektrik kesintisi olan caddede bazı esnaflar kepenk açamadı. Et ve süt ürünleri satan esnaf, ürünlerinin bozulduğunu dile getirdi.
Öte yandan çevre sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle evlerinin soğuduğunu vurgulayarak çözüm beklediklerini söyledi.
Zararı olan esnaf mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.
Çalışmaların devam ettiğini söyleyen elektrik dağıtım şirketi abonelere başka bir trafo üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.