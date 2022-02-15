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3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

15.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu görevlileri ve kamudan emekli olan kişileri ilgilendiren 3600 ek gösterge için yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman biteceği ve 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı da merak edilen diğer konular arasında yer alıyor.

3600 ek göstergesi memur ve memur emeklilerinin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi, kamudan emekli olan vatandaşları kapsıyor. Yani 3600 ek gösterge, polis, hemşire, din görevlilerinin de içinde olduğu birçok meslek grubunu kapsıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman çıkacağı yakın merceğe alındı.

3600 Ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundaki kişileri ilgilendiriyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi için son aşamaya gelindi. Mayıs ayı içerisinde meclise çıkması planlanan 3600 ek gösterge, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.
3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelip toplanması bekleniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.
Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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