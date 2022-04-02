4 – 10 Nisan haftası burçları neler bekliyor? 4 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

4 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını gerilim dolu bir hafta bekliyor. 4 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik. 4 Nisan haftasında Koç Yeniayının etkileri devam ederken Mars ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Astroloji için kötücül olarak değerlendirilen bu iki gezegenin kavuşması gerilimlere gebe olacak. Bu ikili iki senede kavuşur. Bu kavuşumun etkisi o kadar sarsıcı olmasa da önümüze bazı sert olayları getirme potansiyelinde. Daha katı, inatçı ve isyankâr olma doğası hâkim olacak.

4 - 10 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Son bir yılda başardıklarınızla gurur duymanıza rağmen sanki bir şeyler eksik gibi hissediyorsunuz. Mars, Satürn ile çatışırken, ortaya çıkmayan bazı iş arkadaşlarınıza veya takım arkadaşlarınıza karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. 5'inde Venüs'ün Balık burcuna geçişi, dinlenmek ve ruhunuzu canlandırmak için grup projelerine ara vermeniz için bir işarettir. Kendi başıboş hayal gücünde bulunacak çok fazla neşe var.

BOĞA İster yeni bir iş başvurusu yapıyor olun ister bir iş kuruyor olun ister çocuğunuzun okulundaki zorlu ebeveynlerle uğraşıyor olun, kendinizi görünmez hissediyorsunuz. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, çabalarınız işlevsiz hale gelebilir. Mars'ın Satürn ile çarpışmasıyla hayal kırıklığı doruğa çıksa da yönetici gezegeniniz Venüs'ün 5'inde Balık burcuna geçişi size yeni bir yaşam fırsatı sunuyor. Mutluluğu ve rahatlığı hak ediyorsunuz ve bunu başarmanıza yardımcı olacak arkadaşlar, iş arkadaşları ve topluluklar şimdi ortaya çıkıyor.

İKİZLER Mars, Satürn ile çarpışırken, tüm yıl boyunca dört gözle beklediğiniz seyahat veya eğitim planları raydan çıkıyor. Uçuşunuz ister yanlış tarihe rezerve edilmiş olsun, ister Airbnb'niz son anda iptal edilmiş olsun, ister yanlış sınıf bölümüne kayıt olmuş olun… Ama böyle muhteşem bir başarısızlık beklemiyordunuz. Yine de tüm umutlar kaybolmaz. Soğukkanlılığınızı (ve mizah anlayışınızı) koruma beceriniz, problem çözme moduna girerken en büyük yardımcınız olabilir.

YENGEÇ Maaş kesintisi yaşıyor, iş ortağınız çalışma saatlerini azaltıyor ya da iş yerindeki arkadaşlarınızdan biri uzun bir izni çıkıyor olabilir. Bu hafta üzerinize çok fazla sorumluluk yüklendiğini düşünüyorsunuz. Bu zorluklara rağmen, bir sonraki maceranızı planlamaya geri dönmek için de ilham alıyorsunuz. Bu baharda hangi seyahat veya eğitim hedeflerini gerçekleştireceğini planlamaya başlayabilirsin. Merkür Satürn ile bağlantı kurarken, büyük resme odaklanabilmeniz için devam eden kafa karışıklığını veya kızgınlığı serbest bırakın.