4 - 10 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 4 Temmuz haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

4 - 10 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 4 - 10 Temmuz haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

4 - 10 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Ekonomik anlamda beklenmeyen kayıplar yaşayabilirsiniz, dikkatli olun. Enerjiniz son birkaç haftadır olduğundan daha düşük olabilir. Üzerinize bir ağırlık çökebilir. Yapmanız gereken işleri ertelemeyin. İlerleyen günlerde karşınıza bir yığın olarak çıkabilir. Hazır yemek sipariş etmek kolayınıza gelebilir ancak bunu alışkanlık haline getirmemeye çalışın. Uzun vadeli finansal hedeflerinizi korumak için planlama yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU Mars burcunuza geçiyor. Bu durum sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Fiziksel ya da duygusal olarak etkilerini hissedebilirsiniz. Canınızı sıkacak bir sivilce, yanık ve yaralanmalara karşı dikkatli olun. Bu hafta hem ev içi didişmelerle hem de iş yerinde çatışmalara maruz kalabilirsiniz. Sakinleşmek için zaman ayırarak işleri dengelemek için elinizden geleni yapın. Boğa burcundaki Mars, aceleye getirilmekten nefret eder ve düşündüğünüzden daha agresif olabilir.

İKİZLER BURCU Bu yıl neredeyse 2020 veya 2021 kadar çalkantılı olmasa da kesinlikle hala çok fazla canını sıkan konu var. Büyük kariyer değişikliklerinizin veya ihtiyaç duyduğunuz sosyal dönüşümlerin buna değmediğini hissediyorsanız, 9'unda, doğru yolda olduğunuza dair bir ipucu alırsınız. İster işinizle ilgili harika bir inceleme, ister ilgi çekici bir parti daveti ya da yeni bir arkadaşınızdan gelen cömert bir teklif olsun, bunu, değişime harcadığınız tüm sıkı çalışmanın bir işareti olarak kabul edin.

YENGEÇ BURCU Merkür burcunuza geçiyor ve size kendini ifade etme gücü veriyor. Şimdi tüm bu tatlı doğum günü mesajlarına yanıt vermenin, o projeyi iş başında sunmanın veya üzerinde kafa yorduğunuz o flörtöz DM için tam olarak doğru kelimeleri bulmanın zamanı geldi. Tabağınızdaki büyük bir karar hakkında stresliyseniz, bu etki, arkadaşlarınızla seçeneklerinizi konuşmak veya günlüğünüzün listesine girmek için de harikadır.