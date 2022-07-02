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  4. 4 - 10 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 4 Temmuz haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

4 - 10 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 4 Temmuz haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

02.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 4 - 10 Temmuz haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta bazı şeyleri yapmak için şanslarını zorlamamalı.

4 - 10 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 4 - 10 Temmuz haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

4 - 10 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Ekonomik anlamda beklenmeyen kayıplar yaşayabilirsiniz, dikkatli olun. Enerjiniz son birkaç haftadır olduğundan daha düşük olabilir. Üzerinize bir ağırlık çökebilir. Yapmanız gereken işleri ertelemeyin. İlerleyen günlerde karşınıza bir yığın olarak çıkabilir. Hazır yemek sipariş etmek kolayınıza gelebilir ancak bunu alışkanlık haline getirmemeye çalışın. Uzun vadeli finansal hedeflerinizi korumak için planlama yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Mars burcunuza geçiyor. Bu durum sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Fiziksel ya da duygusal olarak etkilerini hissedebilirsiniz. Canınızı sıkacak bir sivilce, yanık ve yaralanmalara karşı dikkatli olun. Bu hafta hem ev içi didişmelerle hem de iş yerinde çatışmalara maruz kalabilirsiniz. Sakinleşmek için zaman ayırarak işleri dengelemek için elinizden geleni yapın. Boğa burcundaki Mars, aceleye getirilmekten nefret eder ve düşündüğünüzden daha agresif olabilir.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Bu yıl neredeyse 2020 veya 2021 kadar çalkantılı olmasa da kesinlikle hala çok fazla canını sıkan konu var. Büyük kariyer değişikliklerinizin veya ihtiyaç duyduğunuz sosyal dönüşümlerin buna değmediğini hissediyorsanız, 9'unda, doğru yolda olduğunuza dair bir ipucu alırsınız. İster işinizle ilgili harika bir inceleme, ister ilgi çekici bir parti daveti ya da yeni bir arkadaşınızdan gelen cömert bir teklif olsun, bunu, değişime harcadığınız tüm sıkı çalışmanın bir işareti olarak kabul edin.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Merkür burcunuza geçiyor ve size kendini ifade etme gücü veriyor. Şimdi tüm bu tatlı doğum günü mesajlarına yanıt vermenin, o projeyi iş başında sunmanın veya üzerinde kafa yorduğunuz o flörtöz DM için tam olarak doğru kelimeleri bulmanın zamanı geldi. Tabağınızdaki büyük bir karar hakkında stresliyseniz, bu etki, arkadaşlarınızla seçeneklerinizi konuşmak veya günlüğünüzün listesine girmek için de harikadır.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Mars, Boğa burcuna ve kariyer sektörünüze geçiyor ve bu tutulma mevsiminde geride kaldığını düşündüğünüz işte veya patronunuzla bazı gerginliklere yol açabilir. Serbest çalışan bir iş için 9-5'inizden ayrılmayı düşünüyorsanız, bu etki kendi yolunuza gitmenin tek akıllı hareket gibi görünmesini sağlar. Ancak hayal kırıklığıyla hareket etmeden önce, eylemlerinizin iş arkadaşlarınızı veya sizin için çalışanları nasıl etkileyebileceğini düşünün.
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